【安聯投信】風險情緒正向 信用及新興債市動能穩健

疫情於多地續升溫，但刺激法案通過及英國歐盟達成協議的正面消息仍提振市場，多數資產表現正向。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周主要債市皆迎來資金來淨流入，其中除新興市場債淨流入資金略有降溫外，投資級債及高收益債淨流入資金皆有明顯成長，分別來到約 52.8 億及 11.8 億美元左右。

安聯投信指出，肺炎疫情於歐美地區持續升溫，除英國新增病例創下新高外，德國與美國等地單日確診人數也未見減緩之勢，多地封閉管理可能延長，不過在美國總統川普簽署紓困及政府支出法案、疫苗研發及施打消息續傳利多的激勵下，市場上多數資產上周表現正向。

觀察過去一周全球股市表現，美股四大指數單周全數收紅且多有 1% 以上漲幅，除歐洲地區受疫情影響表現稍微平淡外，亞洲多國股市如日本東証、中國滬深及台股等單周皆表現亮眼；債市方面漲幅雖較為溫和，但包括政府公債、投資級債及高收益債等單周也多收漲，金融市場在 2020 年封關之際情緒正面。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，觀察近期關鍵經濟數據，可發現美國經濟持續朝復甦方向前進，包括房市、工業部門等數據表現正面，勞動市場也持續改善，但部分數據如個人所得、支出、消費信貸及零售銷售等數據則相對低於預期，雖在 9000 億紓困案通過後有助於支撐消費力，但實際效果仍需觀察。

展望 2021 年，謝佳伶指出，今年在各國政府齊力推出強力財政與貨幣政策支撐下，市場流動性充足，企業獲利與經濟數據整體來看也持續轉佳，加上已有多家疫苗獲得批准並陸續開始施打，有望為金融市場帶來一定支撐，整體展望偏正面。

在風險方面，謝佳伶指出，在舉債推出財政政策下，政府負債率近來持續上升；此外，在多數資產已陸續回填疫情缺口，甚至高過疫情前水準下，現行支撐市場的財政刺激方案有可能會逐步縮減、以美股為首的風險性資產評價面目前已不便宜，加上第二波疫情在進入秋冬仍然嚴峻，相關風險仍不可不防。

在風險與正面因子並存的前提下，謝佳伶建議投資組合應提高多元化程度。在股市方面，可以如美國成長股、信用債等強勢資產作為核心。而隨著經濟持續復甦，也可留受惠經濟重啟的循環型主題及產業，並藉由主動式操作控制違約風險，進一步提高投資的風險調整後報酬。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，2020 年雖於第一季遭遇疫情亂流，但在去美化、去中化及科技產業等利基支撐下，台股恢復迅速，後在原物料等傳產股動能於第四季也逐漸增溫下，整體盤勢健康輪動；近期更因缺櫃效應發酵，航運股也成為另一盤面亮點，各類股輪流表現。

廖哲宏表示，包括疫苗持續進展、年底消費旺季及缺料題材等，皆為近期推升台股成長的主要力道。展望後市，目前對於科技產業缺貨零組件的能見度約至 2021 年上半年，加上元月效應持續發酵，第一季也有望淡季不淡。

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