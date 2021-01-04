【街口投信】股市週報

上週美國總統川普簽署了一項價值 9000 億美元的救濟法案，避免了政府停擺，並將支付失業救濟金至數百萬美國人身上。不過，由於國會議員繼續就直接支付給美國人持不同意見，降低市場樂觀情緒。眾議院星期一通過了這項措施，但是參議院多數黨領袖麥康奈爾提出了另一項法案，將增加的支付額與取消保護社交媒體公司的條款和選舉安全進行掛鉤。此外，投資者將關注 1 月 5 日喬治亞州將舉行的參議員選舉，可能會導致民主黨控制參議院，並顛覆市場對政治僵局的看法。

在疫苗訊息上，英國監管機構批准牛津大學和 AstraZeneca 開發的冠狀病毒疫苗用於緊急用途之後，成為歐美國家第三支通過緊急使用的疫苗。不過美國疫情病例數繼續增加，過去一周來，每天至少有 184,000 例新增案例；Fauci 博士警告說，聖誕節和新年慶祝活動過後，美國可能會出現感染病例激增。街口投信分析反覆訊息影響下，在年底交投清淡走勢中，美股依舊走出強勢反彈動力。

美國雖已通過新的救助計畫，但國會仍就支票金額給付多寡持續爭辯，對即將來到的喬治亞州參議員選舉將造成影響，街口投信表示政治因素將影響新年首周的美股行情。此外，疫苗訊息仍屬正面，但年底假期後的疫情病例恐會有新的高峰期，也將影響投資情緒。最後本周美國將公布 ISM 製造業指數以及非農就業人數，都是投資人重點關注的數據。因此，新年首周的市場將出現較大幅度的波動情形。

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