〈台股盤前要聞〉精測去年營收創高、中芯緊箍咒解除牽動台廠 今日必看財經新聞

鉅亨網新聞中心 2021年1月4號6點10分

台股盤前要聞共有五大重點，包括中芯緊箍咒解除後，半導體漲勢還能延續多久；精測去年營收創下新高，首度跨越 40 億元大關；紡織市場朝向大者恆大發展，中小型廠商力拚轉型，以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

中芯成熟製程緊箍咒解除 半導體漲勢還能延續多久

市場近日傳出，中芯成熟製程已獲美核准，由於先前中芯遭美列入實體清單，影響當時在中芯投片的 IC 設計業者急尋其他代工廠支援，各大廠急單如雨後春筍般冒出，部分晶片、晶圓代工市場價格劇烈浮動，此次隨著中芯恢復生產，供應緊張態勢可望稍見緩解，外界也關注漲勢還能延續多久。閱讀全文...

紡織市場大者恆大 中小廠雙管齊下拚翻身

紡織業近年在環保要求趨嚴、品牌供應鏈集中化等因素下，市場持續朝大者恆大發展，中小型廠在本業競爭力下滑，除了活化資產外，另一方面就是發動併購，加速轉型腳步。閱讀全文...

精測去年營收 42.08 億元創新高 首站上 40 億元關卡

測試介面廠精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布 2020 年 12 月營收，達 3.34 億元，月減 1.3%，年增 7.7 %，第四季營收 10.49 億元，季減 12.7 %，年增 4.1 %，2020 年全年總營收為 42.08 億元，年增 24.3%；受惠探針卡擴產效應顯現，精測去年營收創下新高，首度跨越 40 億元大關。閱讀全文...

疫苗研發助攻經濟復甦 今年投資鎖定三大標的進攻

在疫苗研發正面進展加持下，經濟復甦態勢逐漸明朗，展望今年第 1 季，富蘭克林華美投信表示，短線雖仍有疫情影響，但預期對全球經濟衝擊影響最嚴重的時間點已過，建議投資可鎖定先進科技、亞洲市場及收益配置三大標的。閱讀全文...

全漢訂單滿至 3 月底 ASP 向上推升營收獲利表現

電源廠全漢 (3015-TW) 受惠工業電腦應用持穩，加上醫療、電競等電源去年以來大幅成長，現在也成為常態性需求，整體訂單能見度已達 3 月底，在產能滿載、零組件漲價下，也將支撐 ASP，推升營收獲利走勢。閱讀全文...