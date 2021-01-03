〈觀察〉多家集團傾力拓展國旅業務 觀光已掀起質變風

過往陸客來台明顯下滑之際，產官界皆積極呼籲台灣觀光市場，必須從量變進化到質變，以高品質拉升價格，但質變速度緩慢，可觀察到，今年在疫情影響下，消費版圖明顯轉向國內，直接促使業者傾全力將資源投注國旅版圖，尤以長榮集團、雄獅集團 (2731-TW) 為指標，在這些集團資源的挹注下，國旅質變已形成新浪潮。

2020 年在疫情的衝擊下，旅行社處海嘯第一排，餐飲業下半年起則迅速恢復正常營運，郊區飯店更是受惠疫情國旅商機大爆發住房暴衝，進入第四季還是淡季不淡，國內觀光業者表現兩極化。

事實上，大型旅行社過去著墨出境旅遊市場，但隨著國旅熱潮加溫，開始擴大挹注資源。

其中，長榮集團旗下長汎旅行社 1 月 1 日起正式接手立榮假期總代理，將與立榮航空聯手打造全新旅遊平台，串聯上下游的供應商包括租車、美食名店和伴手禮等，提供一站購足服務，目標成為國內航空自由行第一品牌。

長汎旅行社過往主要是配合長榮航 (2618-TW)、立榮航發展日本線和東南亞線旅遊市場，作為長榮集團旅遊版圖的後援隊，不過，接下來，長汎反將成為集團發展國旅市場的要角。

國內最大旅行社雄獅除了快速轉向國旅，全力為千名員工謀出路，同時也是全力為疫後時代提前布局，雄獅先是宣布將斥資超過 3000 萬元再添購約 40 台大巴士，目標打造百部自有車隊，為迎向 2021 自行車旅遊年，首波向太平洋自行車訂購 1000 台，而為迎接 2022 鐵道旅遊年，也攜手台鐵推相關行程，環島列車行程售價 2 萬起跳，最高更上看 4 萬元。

雄獅預估，旅遊市場恐要到 2024 年才會恢復過去水準，隨著集團積極投入國旅，在國內已明顯與競爭對手拉開差距，一旦跨境旅遊恢復，雄獅將同時成為國旅、出境旅遊的最大旅行社。

國內首家上市旅行社鳳凰不僅積極強化國旅商品，如自行車主題旅遊、離島和花東團體旅遊、長天數深度旅遊以及大型遊輪環島跳島，更是朝多角休閒消費經營，例如開辦 Fitnexx 健身中心，並斥 5 億元將獨資興建的小琉球首家國際星級休閒旅店，預計 2022 年底完工營運，顯然，即便疫情過去，還是看好國旅需求將維持熱度。

整體而言，過去出境旅遊正盛時，大型業者多半將資源投注在跨境行程，此次疫情來襲，反而使業者再度將經營目光聚焦在國內觀光市場潛力，隨著各家集團注入資源，國旅市場質變速度勢必加快，疫情過後反而見新氣象。