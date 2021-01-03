〈觀察〉中芯成熟製程緊箍咒解除 半導體漲勢還能延續多久

市場近日傳出，中芯成熟製程已獲美核准，由於先前中芯遭美列入實體清單，影響當時在中芯投片的 IC 設計業者急尋其他代工廠支援，各大廠急單如雨後春筍般冒出，部分晶片、晶圓代工市場價格劇烈浮動，此次隨著中芯恢復生產，供應緊張態勢可望稍見緩解，外界也關注漲勢還能延續多久。

中芯為全球第五大晶圓代工廠，產能集中在成熟製程，先前美國為擴大對中國制裁，將中芯列入實體清單，導致 8 吋晶圓代工、NOR Flash 等市況大亂，更一度傳出有業者產能採競標方式進行，凸顯當時市場拿不到產能的預期心理。

不過，外媒引述消息指出，中芯成熟製程已獲美國許可證，並分批次發放，一次發放約 4 至 5 萬片產能所用的設備。

業界人士分析，美方採取逐步放行策略，顯現美國無意阻攔中芯成熟製程業務，僅針對先進製程進行控管，在中芯投片的 IC 設計業者出貨也可恢復順暢，不僅中芯營運陸續回穩，相關 IC 設計業者也可望爭取流失的市占率。

至於部分業者先前因享有產能優勢，迎來轉單，更因急單報價揚升，同步挹注營收與獲利，此次隨著中芯成熟製程產能逐步釋出，供需緊張態勢可望稍見緩解，價格震盪幅度也將收斂，先前被認為受惠的業者，紅利能否延續還有待觀察。

半導體供應鏈回穩下，未來整體產業漲勢能延續多久、價格上漲的空間，以及客戶接受價格上漲的意願等，都將是市場關注重點。