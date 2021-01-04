個股分析／長興Mini LED光學膠放量出貨

由於美國持續的低利政策加上川普已經簽署新紓困法案，市場上資金氾濫，美元持續走弱。近期如果國際上沒有重大利空，外資放完年假後資金回流台股更加明顯，元月行情值得期待，指數往 15000 點突破可能性大增。第一季業績能夠打敗淡季的股票，將從元月行情中脫穎而出；正如我在過去的專欄中所說，我看好受惠漲價行情的股票，而漲價不只侷限於電子零組件，近期許多傳產也傳出漲價聲浪。比如說近幾個月來受惠運價大漲的貨櫃輪，我曾在 1405 期的專欄中看好當時短線修正的長榮 (2603-TW)，3 個月來從 16.45 元大漲到 37.85 元，漲幅超過 130%。還有我在 1412 期看好的陽明 (2609-TW)，當時股價屈居十年線之下，如今也從 13 元大漲到接近 28 元，一個月來漲幅也高達 115%。

聯成受惠 PVC 漲價

航運價格大漲也帶動其他原物料的報價節節攀升。全球疫情重燃，防疫需求使下游 PVC 手套廠訂單明顯增加，對可塑劑 (DOP) 需求提升，加上 2020 下半年原料與運價雙雙上漲，帶動第四季 DOP 報價大漲。DOP 漲價最大的受惠者莫過於全球最大 DOP 生產商聯成(1313-TW)。2021 年在疫苗開始施打後，手套應用的 DOP 需求會減少，但其他應用的需求會大幅增長，整體 DOP 需求展望仍佳。預計 2021 年聯成將持續提升稼動率，產銷量將優於 2020 年水準。聯成第四季 EPS 有機會挑戰 1 元，目前股價尚在 1 字頭，本益比明顯偏低，股價也沿著月線逐步走高。

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