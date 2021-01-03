〈觀察〉台股雙王表現兩極 大立光坐冷板凳原因多面向

2020 年台股封關，股王大立光 (3008-TW) 與權王台積電 (2330-TW) 的股價表現兩極化，台積電股價、市值創新高，但是大立光全年股價下跌 1805 元或 36.1%，收 3195 元，股王股價「掉漆」表現，在 2020 年熱錢湧入下，坐冷板凳上等待時來運轉。

籌碼面來看，大立光 2020 年遭外資大賣超 11729 張，估算賣超金額也達到 410 億元，等於是外資 2020 年賣超大立光 8.74% 的股權，外資對大立光的持股比例降到 42.6% 的全年新低。在這樣的賣壓之下，讓大立光股價抬不起頭來，技術線型上，股價已落在 5 日、10 日、月線及季線之下，上檔壓力重重。

相對今年國際熱錢湧入台灣，晶圓代工、記憶體、ABF、面板、航運、生技、口罩等類股，動輒以單日數萬張甚至數十萬張的單日成交量高檔震盪，大立光股價卻是波瀾不興，甚至蘋果 iPhne 12 大賣利多，對股價也難造成太大刺激，證券分析師張陳浩認為，與大立光流失大客戶，加上市場競爭加劇，造成業績複合成長率遭下修，連帶影響本益比同步修正有關。

事實上，大立光過去手機光學元件客戶涵蓋蘋果及非蘋陣營，隨著市場競爭加劇，手機品牌不斷引進高畫素、多鏡頭設計以突顯產品競爭力；市場看好大立光未來 5 年複合成長動力、高階鏡頭與生產能力等表現，並給予高本益比評價。

不過，隨著美中貿易戰興起，大陸 5G 、手機廠，遭美國禁止供應關鍵零組件，也讓大立光營運動能遭削弱，營運複合成長率下修，本益比也一併被下調，證券分析師黃漢成指出，大立光主要客戶之一取消訂單，使大立光連續 4 個月營收只能維持在 50-52 億元，12 月營運也保守，淡季營收下滑壓力大，今年第一季工作天數減少，營收更可能較去年同期 132 億元還要低。

同時，由過去四個季度大立光毛利率走勢來看，已由前年第四季的 71.05%，一路走低到去年第三季的 65.58%，張陳浩指出，毛利率走低趨勢，部分原因來自新台幣匯率升值，但整體來看，大立光營收量體不見放大，且未見高加值產品推出、獲品牌導入大量採用，毛利率仍有壓力，大立光先前高獲利競爭力的優勢，可能一步步下滑。

此外，手機光學鏡頭方面，雖然蘋果手機前鏡頭已由單一鏡頭發展到 iPhone 12 部分產品採用 3 鏡頭，張陳浩認為，手機廠在鏡頭追求高畫質、高解析度，但採用數量成長已有限，加上大立光競爭光學元件廠同業擴產，爭取更多蘋果手機鏡頭訂單，也不利大立光營運。

就市場的買盤來看，縱有國際熱錢湧入，但選股標的在成交量大「好進好出」個股，大立光高價且成交量能低，不符熱錢選股原則，連原有的外資持股，都可能因此選擇賣出大立光，改持其他量能充沛的個股，如台積電。

根據證交所統計，台股去年前 11 月新開戶數達 60 萬戶，創近 20 年單年最高紀錄，若統計到 12 月 25 日，再增 5 萬戶至 65 萬戶；其中不少是年紀 30 歲以下的小資族、年輕人多達 23 萬人，比重達四成，是近年來最高。張陳浩說，以大立光的高股價，也很難是小資族、年輕人進場首要標的。