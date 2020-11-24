龍巖資金配置龍頭股 除大立光、台積電外 還買進微軟股票

禮儀服務業者龍巖 (5530-TW) 今年持續購買海內外企業龍頭股票，龍巖今（24）日公告，今年 4 月起累計買進美國微軟公司（MSFT-US）普通股，總計達 5 萬 9930 股，總交易金額 1055.32 萬美元，每股成本約 176.09 美元，換算合計交易總金額達新台幣 3.16 億元，從龍巖今年以來持續進行的海內外資產配置及投資來看，標的偏好企業龍頭股。

以微軟今晨收盤價每單位 210.11 美元來看，以帳面計算，龍巖這一筆投資潛在獲利佳，每股獲利達 34.02 美元；依龍巖公告內容顯示，目前手中仍持有美國微軟公司普通股 3 萬 1930 股。

龍巖在今年 3 月時董事會通過，授權董事長在 6 億元額度內加碼台股，除台積電 (2330-TW) 之外，也大筆敲進股王大立光 (3008-TW)，爲其資產配置及投資。

隨即 5 月龍巖又砸新台幣 3.05 億餘元，購入波克夏 · 海瑟威 5 萬 4900 股，隨後再度公告斥資 3.03 億元買進 Google 母公司 Alphabet Inc. 股票 8110 股，顯示龍巖的資產配置及投資已布局到美股，瞄準美國企業龍頭個股。

龍巖今年前三季財報顯示，營收 27.15 億元，毛利率 67.12%，年減 2.45 個百分點，稅後純益 9.12 億元，年減 52.68%，每股純益爲 2.17 元。