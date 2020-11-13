〈台股盤後〉台積電、大立光雙王領軍收13273點 周線連二紅

台股今 (13) 日早盤受美股拖累一度開低，但在權王台積電、股王大立光雙王領軍下，盤中由黑翻紅，終場加權股價指數上漲 51.55 點或 0.39%，收在最高點 13273.33 點，站穩 5 日線、13200 點大關，周線連二紅，成交量則縮至 1796.72 億元。

觀察權值股表現，台積電午盤過後在買盤帶動下，由黑翻紅，激勵大盤指數由黑翻紅，大立光同樣由黑翻紅，漲幅接近 1%，僅鴻海則在平盤下徘徊，聯發科也由黑翻紅，近日受惠油價上漲的台塑四寶，今則遇壓尾盤跌幅收斂，收在平盤價位。

盤面強勢族群集中 IC 設計、航運族群，其中，矽智財族群創意、晶心科獲買盤青睞，加上營運轉佳，漲幅均超過 5%，世芯 - KY、智原也有 1% 以上的漲幅，長榮、陽明等航運股也因財報亮眼，漲幅也超過 1%。

代工廠中和碩、緯創同樣在財報表現亮眼激勵下，加上加速全球布局，漲幅分別達 2%、3%，板卡廠也受惠比特幣衝上 16000 美元大關，續寫今年高點，帶動板卡族群走強，撼訊、青雲亮燈漲停，麗台、映泰、承啟漲幅也超過 5%，相對大盤強勢。

從類股分析，盤面近期類股輪動快速，電子族群大盤成交比重續低於 7 成，僅占約 67.7%，新台幣則維持強升走勢，午盤暫收 28.511 兌換 1 美元，升值 3.49 角。

法人表示，近期疫情延燒，全球再度有封城疑慮，加上美國對中國企業再度發起禁令，不利台股向上攻高，但台股基本面佳，中長期多頭氣勢仍強，預期短期將維持高檔震盪，維持類股輪動格局。