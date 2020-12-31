港股2020年封關 恒指全年挫3.3% 恒生科技指數仍漲近20%

經過動盪的一年後，香港股市周四 (31 日) 封關，2020 年行情結束，恒生指數全年下挫 3.31%，國企指數跌 3.93%，紅籌指數跌 16.11%，表現在全球股市，特別是群起瘋漲的亞洲股市中，位居末段班。

因元旦假期，港股今天只交易半日，恒生指數收盤小漲升 84 點或 0.3%，收 27231 點，今年以來累計共下挫 958 點。

港股今年唯一可稱上亮點的是科技股，於 7 月加入、被視為港版那斯達克指數的恒生科技指數，今收報 8425 點，升 130 點或 1.57%，全年漲近 20%。

全年表現最好的恒生指數成分股，當屬藥明生物 (2269-HK) 和小米集團 (1810-HK)，全年漲超 200%；中信股份 (00267-HK) 全年累跌 45%，為恒指表現最差成分股。

今年最後一天，個股走勢多由消息面主導。市場傳聞中芯國際 (0981-HK) 獲美國成熟製程許可證。繼昨日下午拉升收漲 11.96% 後，今日再度大漲逾 10%。

比亞迪股份 (01211-HK) 昨晚發公告稱，董事會同意公司控股子公司比亞迪半導體股份有限公司籌劃分拆上市事項，並授權公司及比亞迪半導體管理層啟動分拆比亞迪半導體上市的前期籌備工作，消息面助股價上漲逾 4%。

今天又傳市場監管總局對京東、天貓、唯品會作出行政處罰，近期受監管打壓的阿里巴巴 (9988-HK) 今跌 1.52%，另一家當事者京東 (9618-HK) 則上漲 1.24%。

數據顯示，中國大陸投資者今年以來，已淨買入 6610 億港元 (850 億美元) 的香港股票，顯示儘管今年港股收跌，許多資金仍看好港股潛力。