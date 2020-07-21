恆生科技指數成份股集體大漲 花旗：持續看好香港科技股

恆生指數公司週一 (20 日) 宣布，下週一 (27 日) 推出恆生科技指數，為港股注入強心針，港股週二 (21 日) 也在科技股集體強漲下收升 2.3%，至 25635 點。券商花旗發布報告，認為恆生科技指數對科網股及港交所 (0388-HK) 均有利，也反映科技股在港股的重要性。

據恆指公司資料，這一新編指數以阿里巴巴 (9988-HK) 權重最高，占 8.53%，之後為騰訊 (00700-HK) 的 8.52%、美團 (3690-HK) 的 8.33%、小米 (1810-HK) 占 8.11% 及舜宇光學科技 (2382-HK) 的 8.02%，5 檔股票權重都在 8% 以上。

消息發布首日，成份股普遍受惠，港股週二科技股集體走強，而且漲勢都不低，其中阿里大漲 7.26%，報 251.8 港幣。高權重的騰訊漲 7.94%，美團漲 8.81%，小米漲 4.93%，京東漲 5.13%，網易漲 5.52%。

花旗指出，新指數有助提升投資者對在港上市的科網股興趣，特別是吸引部分投資者由美國那斯達克，轉為關注香港科技指數。同樣受惠的是港交所的交投，包括更多與指數相關的產品發行。港交所週二 (20 日) 收盤漲 9.77%。

花旗表示，香港上市的科網股數目由 2017 年底的 137 支，增至今年上半年底的 163 支。期間，以市值計算，科網股已由 14.6% 增至 33.2%，而成交量則由 16.3% 增至 27.6%。

花旗指出，單看 6 月份交投最活躍的首 10 支港股，就有 5 支是科網股，恆生科技指數將進一步反映科網股板塊表現。