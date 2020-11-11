最貴港股-新東方香港二度掛牌 一股可抵兩股騰訊

本周一 (9 日) 被香港市場喻為最貴港股 - 新東方，在港交所二次上市。新東方發行價為每股 1190 港元，一上市後立即受到市場關注。今 (11) 日股價小跌 0.3%，收在每股 1336 港元，但與近期大幅回檔的科技類股相比，表現堪稱穩健。

資料來源: 新浪財經, 新東方日線走勢

新東方逾千元的上市價，穩居香港股王，離排名第二的騰訊股價相差逾兩倍。

新東方是中國老牌民營教育集團，公司於 1993 年成立，以出國留學、英語培訓業務起家。之後業務擴大至課後輔導、線上教育等領域。2006 年 9 月，新東方登陸紐約交易所，並成為中國第一家在美國上市的教育公司。

目前新東方的美國存託憑證 (代碼: EDU) 將繼續於紐約交易所上市交易，在完成香港二次掛牌後，新東方於香港上市的股票與紐約交易所上市的美國存託憑證可相互轉換。

最近一年，美國掛牌的中概股在阿里巴巴回歸下，掀起返鄉熱潮。早在今年年中市場就曾傳出新東方和好未來 2 家中概股教育龍頭將在香港二度上市。

受到新冠肺炎疫情的影響，新東方在 2020 財年第四季（2020 年 3 月～5 月）營收年減 5%，純益年減約 70%，其中海外考試備考業務收入年減 52%。目前新東方正朝向 OMO（線上與線下融合）業務擴展。

此外，從公開說明上顯示，截至 2020 年 5 月 31 日止，新東方已在中國 91 個城市建立 104 所學校、1361 個學習中心及 12 家書店，自成立以來已累計為超過 5540 萬人次學生提供服務。根據 Frost & Sullivan 的資料指出，新東方成為中國唯一一家榮獲 BrandFinance「2020 全球最有價值的商業服務品牌 50 大」的教育公司。

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