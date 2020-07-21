港版那指「恆生科技指數」的啟示

香港恆生指數有限公司週一 (20 日) 公布，恆生指數公司將於 2020 年 7 月 27 日 (週一) 推出恆生科技指數 (Hang Seng TECH Index)，即市場俗稱的「港版那斯達克」。

新指數在經過篩選後，將會追蹤最大 30 家於香港上市的科技企業。首波被納入恆生科技指數的 30 家企業當中，成分股就包含「ATMX」阿里巴巴 (9988-HK)、騰訊 (0700-HK)、美團 (3690-HK)、小米 (1810-HK) 等多家熱門的中國企業。

恆生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，選股範圍包括資訊科技、非必需性消費、金融、工業，以及醫療保健等。主題則囊括網路、金融科技、電子商務、雲端、數位等。在創新能力方面，則是以企業科技平台營運、研究發展投資，還有收入增長表現等為主。

根據恆生指數公司的最新權重計算，光是「ATMX」四大個股的權重就達到整體恆生科技指數的 33.49%、逾 1/3。排行前十的個股，所占權重也接近整體的 2/3。

以往港股常被批評「不夠高科技」，過度偏重金融、地產等傳統行業，多年來只有騰訊、金山 (3888-HK)、聯想 (0992-HK) 等在撐場面。後來在 2018 年的同股不同權改革後，赴港上市的科技股才逐漸增加，像是阿里巴巴、美團等大型股。

據恆生指公司統計，截至 2020 年 6 月底，港股主板已有 163 家的科技公司，在整體股市的市值占比也從 2017 年的 14.6% 增加至 33.2%，僅落後於金融類股。較以往只有「騰金聯」的時代熱絡許多。

恆生科技指數也在這樣的背景下出現，30 檔科技股的市值也超過 10 兆港幣，僅次於那斯達克指數，成為全球第二大單一市場的科技股指數。

對於市場而言，該指數出現的最大意義是給基金公司和投資人帶來方便。預估相關的投資組合將會陸續推出，可一次滿足大眾投資前 30 大科技股的需求。對於海外及大型機構投資者而言，也非常適合作為養老基金、保險資金等的投資標的。

恆生科技指數在未來打響名號後，也有望吸引科技公司赴港掛牌，群聚效應可期。

雖然在這次 30 檔個股當中香港企業從缺，但是靠著提供股市融資功能，以及在市場法規等方面扮演好中間橋梁的角色，也可望成為中國的「離岸科技中心」。