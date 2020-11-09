美大選結束解除不確定性 陸港股開盤跳高逾1%

美國總統大選塵埃落定，亞股紛紛開高慶賀，A 股三大指數上證、深證、創業板指均開高逾 1%，香港恒生指數更跳空勁揚 1.7%，反映出美國總統大選不確定因素消失後，資金重新回流至股市。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

市場紛紛看好股市後續走向，且陸股開盤半小時，北向資金已買超逾 100 億人民幣。

另一方面法人對於陸股後勢看法，國君策略表示美國大選不確定性大致已結束，美中關係預期可望改善，市場風險偏好將提升。投資策略重點將把握住創新驅動 / 內需驅動 / 出口驅動三大類產業。

華西策略則指出隨著美國大選不確定性消退，市場對於出現最壞局面的擔憂已消除。未來市場關注焦點將回到新一任的美國政府如何因應第二波新冠疫情所帶來的經濟壓力。同時分裂的美國政府可能使得美國經濟復甦的進展更加曲折，這是中長線投資人需要留意之處。

港股方面，嘉實基金表示，新經濟納入香港資本市場，加上偏低估值的優勢，外資有機會加重港股的投資比重。目前 AH 溢價指數正處於近四年以來的高點，且恒生 H 股指數本益比不到 12 倍，而從全球幾個主要股市來看 H 股指數本益比最低，這有足夠魅力吸引境外資金。

中泰證券認為，港股的低估值，除非有意外的黑天鵝事件，否則恒指的下檔空間有限。預測第四季恒指上下區間有機在處在 24000～26000 間，今年收紅盤的機會濃。

港股投資策略方面，銀華基金認為，港股有三類指標的可以選擇，第一是港股特有，A 股沒有的標的；第二，某些產業的龍頭公司在港股；第三，一些標的 A 股港股都有，但港股的估值低。