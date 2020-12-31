〈房產〉中信房屋12月成交月減8.6% 桃園月衰退最嚴重

連鎖房仲業者中信房屋統計 12 月內部成交資料顯示，全台成交量月減 8.6%，新北、台中、高雄持續維持正成長動能，其餘三都呈現月減，以桃園月減 15.5% 幅度最大，主要因購屋人對房市前景產生觀望保守的心態出現。

中信房屋總經理張世宗指出，今年 7 月以後，建物所有權買賣移轉累計棟數迅速成長，統計至 11 月底，全台買賣移轉棟數已較去年同期成長逾 7%，短時間成長速度過快有可能不利於房市健康穩健的發展，適時降溫反而有利於房地產長期發展，民眾宜以健康的態度看待房市，無須對房地產後勢過度恐慌。

而中信房屋 12 月成交量與去年同期相比，全台仍保有 16.9% 正成長，且各都皆有 8% 到 35% 以上的年增幅。主要在 12 月起，央行針對房地產炒作進行信用管制，間接影響民眾心理層面，導致購屋人對房市前景產生觀望保守的態度。

張世宗表示，如同中信房屋在 10 月份所預判的，房地產自第四季政府開始關注房市炒作情形後，交易熱度將會逐漸趨於和緩，各地交易狀況也將各自表述，目前看來第四季交易狀態也的確有略見降溫的現象。

12 月買氣降溫幅度最明顯的是桃園，主要仍是受政策面影響所致。張世宗說，桃園今年以來仍舊維持著人口移入的紅利，過往數月買氣成交亦無明顯拉回，但當央行政策出爐，雖未直接波及中古房市場族群，但買盤心態難免受到影響。

此外，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 12 月成交業績，全台與上月相比略減 4.9%，較去年同期大增 31.0%，六都均優於去年同期。