〈能源盤後〉美原油庫存降幅超預期+美元走軟 油價攀漲

美元疲軟，加上美國上周原油庫存降幅比預期大，國際油價周三 (30 日) 收高，但盤中由於市場聚焦疫情發展和防疫封鎖疑慮，走勢震盪。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 40 美分或 0.8%，收每桶 48.40 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 25 美分或 0.5%，收每桶 51.34 美元。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，截至 25 日止的一周，美國原油庫存減少 610 萬桶，降幅超過 S&P Global Platts 訪調分析師預估的 380 萬桶。美國石油協會 (API) 周二公布的上周庫存下滑 480 萬桶。

儘管 EIA 報告帶來些許支撐，但油市關注餾分油庫存大量增加，油價在報告發布後一度轉跌。根據 EIA 報告，上周餾分油庫存增加 310 萬桶，增幅超過市場預估的 50 萬桶；汽油庫存則減少 120 萬桶，分析師原本預估會增加。

油價漲勢也因美國出現首例英國變種病毒的陰影而受限。Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 說，假期將至，時值封關倒數第二日，好壞參半的消息讓價格波動格外劇烈。

EIA 數據公布之前，兩伊緊張情勢已帶動油價上漲。美聯社報導，美國軍方周三派出兩架可載運熱核炸彈的 B-52 轟炸機飛往波斯灣，以嚇阻伊朗攻擊駐紮中東的美軍或盟友。

美元疲軟也支撐油價走勢，ICE 美元指數 (DXY) 下挫 0.3%、觸及兩年半新低，有利以原油計價的油價等大宗商品魅力。

油田服務商 Baker Hughes 的數據對原油影響不大。美國鑽油井數量本周增加 3 座，達到 267 座。

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