俄羅斯：油價處最佳區間 支持2月起日產量增50萬桶

俄羅斯副總理 Alexander Novak 表示，在下個月的全球產油國高峰會上，俄羅斯將支持 OPEC + 自 2 月份起，每日產量增加 50 萬桶的計畫。

布蘭特原油本周交易價格在 50 美元上方，不過早前因為英國傳出病毒變種，引發需求受挫疑慮，致使油價下挫。

但俄羅斯仍然認為，價格已經處於最佳區間，可以回復產能。

Novak 周五 (25 日) 表示，過去已經減產了很多，每桶 45 至 55 美元的價格區間是最佳的，現在要回復產量，否則，就沒有合適的機會，但「其他人」會增產。

自 12 月初 OPEC + 通過了逐步增產的新計畫以來，布倫特原油均價約為每桶 50 美元。OPEC + 原本希望明年起每月的日產量逐步增加 200 萬桶，但之後修正至 50 萬桶。

OPEC + 部長將每月會晤一次，討論每次增產的規模，下一次會議定於 1 月 4 日舉行，將確定 2 月份的供應量。

Novak 指出，如果局勢保持正常和穩定，俄羅斯將支持日產量增加 50 萬桶。

目前尚不清楚 OPEC + 的另一領導國沙烏地阿拉伯是否會支持增產。上周，沙國石油大臣 Abdulaziz bin Salman 表示，他想讓市場投機者「保持警惕」，因此將不會對外透露沙國的想法。