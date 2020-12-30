〈房產〉北市商辦Q4空置率微升至2.52% 各商圈租金持穩

商仲業者統計，今年第四季北市各商圈辦公室空置率小幅上升到 2.52%，但仍維持在 3% 以下，各商圈租金維持相對穩定，平均租金每坪 2344 元。其中，以內科廠辦一枝獨秀，由於企業需求強勁，價格抗跌、租金上漲，平均售價維持在每坪 52.9 萬元，平均租金略升至 1199 元。

信義房屋 (9940-TW) 信義全球資產公司總經理柯宏安分析，展望 2021 年，北市辦公預計釋出約 3 萬多坪新供給，以遠雄大巨蛋商辦大樓量體最大，其餘許多供給為企業總部自用，真正能緩解市場需求的新辦公空間仍有限，在市場資金豐沛且低利率條件下，市區各商圈內現有的指標大樓、帶有穩定租金投報的商辦產品，預料明年仍是需求企業選擇的方向，明年北市辦公市場表現應仍平穩可期。

統計第四季買賣市場部分，整體 A 級辦公平均售價出現微幅上漲，主要來自各商圈部份指標辦公大樓成交，例如皇翔中山大樓出現一筆交易，拆算每坪單價近 115 萬元，以及宏璟建設買下揚昇金融大樓部分樓層，拆算每坪單價約 118 萬元。

值得注意的是，站前西門商圈在西區門戶計畫兩大開發案 C1D1 以及 E1E2 未來性帶動下，平均售價上漲至每坪 73.2 萬元。租賃市場部分，台北市商辦整體租金持平在每坪 2344 元，各商圈租金維持相對穩定，以信義世貿及松江南京商圈與去年同期漲幅 2.8% 較高，平均租金分別是每坪 3293 元 / 坪、1970 元，空置率則以松江南京、南京四、五段商圈下修較明顯。

內科廠辦部分，今年每一季都有整棟廠辦交易，顯現出企業購置總部辦公室使用需求，本季出現 2 筆整棟廠辦交易，包含壹傳媒內湖 C 棟大樓以 17.5 億元售出以及岱鐠科技以 3.95 億元買下安康路整棟廠辦。去年第四季內科平均租金每坪來到 1199 元，空置率在 4.8%，平均售價持平在 52.9 萬元，其中舊宗段因取得成本仍相對較低，讓許多企業樂意在此購置總部使用，使得空置率下降，租金售價雙漲。