地上權招標打鐵趁熱 國產署明年上半年先推9宗地上權

國產署明年將續推設定地上權標租案，其中上半年預計公告招標的 9 宗標案中有 6 宗是首次亮相的新案，且主要集中在台中市與高雄市前鎮、岡山等地區，預計 4 月 26 日公告招標，6 月 28 日開標。

根據國產署規劃，明年上半年預定先公告招標 9 宗地上權標案，其中台北市 2 宗、新北市 1 宗、台中市 3 宗、高雄市 2 宗、台南市 1 宗。

其中台北市兩宗分別位於大安區金華段與中正區的河堤段，而有別於過去面積大而方正的地上權案，明年即將釋出的台北市地上權標案主要是小面積，其中大安區金華段與中正區河堤段面積分別僅 100~200 多坪的住宅區。

至於台中市標的分別位於西屯區的鑫大鵬段、鑫新平段與北屯區的竹興段 3 處，3 宗標的皆為住宅區；而位於台中干城重劃區的地上權案，目前預計明年下半年才會公告招標。

另外，高雄市則計畫推出位於前鎮區憲德段、岡山區岡山段兩處標的，其中前鎮區憲德段臨近光華三路，鄰近高雄展覽館、IKEA、好市多等大型賣場，占地面積達 1300 多坪；至於岡山段則鄰近台一線、面積約 560 坪。

受惠房市交投熱絡，吸引建商大舉獵地搶進地上權。國產署今年地上權標案標脫率突破 5 成，決標權利金累計共 463 億元，除大台北精華地段外，包括高雄市、台中市等今年地上權也有不錯表現，成為地上權競標熱門地段之一。



