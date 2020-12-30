〈美股盤後〉美現英變種病毒首例 大型紓困支票希望消退 美股上演逆轉行情

美股週二 (29 日) 早盤溫和上漲，使股票創下盤中新高紀錄，然而，隨著更大規模刺激支票的希望消退，美股上演逆轉行情，揮別昨日歷史高點，美股主指集體收跌逾 0.2%。

美國眾議院週一以 275 對 134 票表決通過 2,000 美元紓困支票法案，週二美國參議院少數黨領袖舒默企圖透過匿名投票方式，批准該法案的動議，不過，舒默行動遭到共和黨多數黨領袖麥康奈爾否決。

美國總統川普推文表示，除非共和黨想死，而且這也是正確的做法，否則他們必須儘快批准 2000 美元的全民紓困支票撥款。600 美元是不夠的！

聯準會 (Fed) 宣布中小企業直接貸款計畫 (Main Street Business Lending Program)，從 2020 年 12 月 31 日延長至 2021 年 1 月 8 日，以便有更多時間處理在 12 月 14 日或之前提交的企業申貸並予以放貸。美國財政部長梅努欽批准了該計畫延期。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8,171 萬例，死亡數突破 178 萬例，美國累計確診超過 1,944 萬例，累計死亡數超過 33.6 萬。

英國新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，美國週二確認了首起本土感染英國變種新冠病毒的案例。該案例為艾伯特郡 (Elbert County) 的一名 20 多歲的男性，目前隔離當中，沒有旅行經歷。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 表示，自 12 月 13 日以來已配發超過 1,140 萬劑新冠疫苗，但僅施打約 210 萬劑，美國可能無法實現到年底為 2,000 萬人接種疫苗的目標

週二 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 68.30 點，或 0.22%，收 30,335.67 點。

標普 500 指數下跌 8.32 點，或 0.22%，收 3,727.04 點。

那斯達克指數下跌 49.20 點，或 0.38%，收 12,850.22 點。

費城半導體指數下跌 6.25 點，或 0.23%，收 2,738.05 點。

標普 11 個主要板塊多收黑，僅醫療保健、非必需消費品收紅。房地產、工業、能源和資訊科技板塊領跌。(圖片：Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.33%；臉書 (FB-US) 下跌 0.079%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.36%。

道瓊成分股以英特爾、安進表現最佳。英特爾 (INTC-US) 上漲 4.93%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.44%；默克 (MRK-US) 上漲 1.21%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.14%；salesforce (CRM-US) 下跌 0.97%。

費半成分股漲跌互見。高通 (QCOM-US) 上漲 0.51%；AMD (AMD-US) 下跌 1.07%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.34%；美光 (MU-US) 下跌 0.64%。

台股 ADR 一片倒地。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.70%。

個股消息

由明星操盤手羅布（Daniel Loeb）領軍的美國避險基金 Third Point 週二 (29 日) 表示，英特爾已輸給了台積電、三星和 AMD，他要求英特爾探索戰略替代方案。英特爾 (INTC-US) 週二盤中跳空飆高，一度來到每股 50.67 美元單日高點，終場收紅 4.93% 至每股 49.39 美元。

上個月美國聯邦航空總署 (FAA) 解除長達 20 個月的禁飛令後，美國航空 (AAL-US) 首次恢復波音 737 MAX 航班，為全美首例。波音 (BA-US) 上漲 2.6％ 後，回吐早盤漲幅，收漲 0.074%。

蘋果下跌 1.33% 至每股 134.87 美元。知名科技達人 Jon Prosser 週二 (29 日) 在 Youtube 節目 Front Page Tech 爆料，蘋果首款折疊 iPhone 可能在 2022 或 2023 年發布，並且將支援 5G 技術。

投行高盛看好 Snapchat 樂觀營收增長前景，提高了 Snap (SNAP-US) 目標價，Snap 股價大漲 6.15%。

經濟數據

美國 10 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 1.3％，前值 1.27%

美國 10 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 7.9％，預期 6.95%，前值 6.57%

華爾街分析

NovaPoint 首席投資長 Joseph Sroka 表示：「多數黨領袖麥康奈爾不批准 2,000 美元紓困支票法案的舉動，使美股於午盤左右紅翻黑。」

WedBush Securities 高級副總裁 Stephen Massocca 表示：「參院共和黨將採取類似行動，跟隨麥康奈爾，我認為 2,000 美元不會發生。」

羅素 2000 指數跌逾 1.8%，創下一個月以來最大的單日跌幅，Stephen Massocca 表示：「小盤股的急劇下跌可能標誌著人們對感染激增的擔憂，因為這將促使重啟速度低於預期。」

美股自今年 3 月低點強勁反彈並以創紀錄的速度從熊市轉向牛市之後，美股三大指數也將在今年發布強勁回報。標普 500 指數今年已上漲 15.6%，道瓊指數則上漲了 6.6%，那指迄今飆升 44%。

美國銀行財富管理公司高級投資策略師 Rob Haworth 稱：「我們認為輪換交易仍在進行中，因此當我們回顧 2020 年時，隨著年底的到來，能源和金融業實際上仍然落後，這還有一定的追趕空間，尤其是在我們重新開放經濟之際。」