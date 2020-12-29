東京股市大漲逾700點 站上27000關卡 寫30年以來新高

29 日 (週二) 的日本東京股市，日經平均指數 (Nikkei 225) 大幅上揚。終場收在 27568.15 點、較上個交易日上揚 2.66% 或 714.12 點，也創下 1990 年 8 月以來、大約相隔 30 年 4 個月的最高紀錄，與日本泡沫經濟時期的水準相當。

日經平均指數在相隔 29 年 9 個月後，又再度衝破了 27000 點，也出現今年 6 月 16 日以來的最大單日漲幅。

主要原因與美國總統川普簽署疫情紓困法案所帶來的期待感，還有美股收高等因素有關。這也造成 29 日的東京股市從一早開盤後，直到終場結束前都一路向上攀升。

而日經平均指數之所以在相隔 30 年後創下歷史性紀錄，其背景因素除了與疫情相關的疫情紓困法案有關，另外各國央行普遍採取更加寬鬆的貨幣政策、也都造成大量資金湧入股票市場。

有分析師認為，日本股市大漲，很可能與程式交易系統買進期貨有關。

也有意見認為，由於年底年初的股市交易清淡，以外資為主的賣出量減少，也都是造成日本股市快速攀升的可能原因。

此外，29 日的 TOPIX 東證股價指數，終場收在 1819.18 點、上揚 1.74% 或 31.14 點。不僅站上 1800 點，也創下 2 年 3 個月以來新高。成交量約 10.2 億股。

JPX 日經 400 指數連續 5 天上揚，29 日收在 16475.26 點、上揚 1.77% 或 286.55 點。

東證一部的交易金額約為 2 兆 2042 億日圓，成交量達 10 億 2087 萬股。有 1814 檔股票上漲，占整體的逾 8 成。下跌的股票有 316 檔，另有 46 檔持平。