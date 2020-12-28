疫情造成寬鬆勢將延長 日本央行檢討政策微調可能性

日本央行 (Bank of Japan) 週一 (28 日) 公布本月 17、18 兩日的金融政策決定會議的主要意見。有委員認為在各種政策的檢討上，有必要就包含資產購入的貨幣寬鬆政策等，檢討其效果及副作用，以提升相關政策的效果及持續性。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情等影響下，實現 2% 通膨的物價穩定目標需要時間，委員們也有一致共識。有意見認為隨著貨幣寬鬆政策的長期發展，為了實施更有效果且具持續性的貨幣寬鬆政策，對其進行檢討是相當重要的。

為了進行檢討作業，多位委員認為在長、短期利率操作質量的貨幣寬鬆框架方面，由於機能運作良好，沒有重新檢視的必要。以維持當前貨幣寬鬆政策為前提，提出了上述意見。關於 2% 通膨的物價安定目標，也有意見認為必須維持。

某位委員主張，在不走上通縮這條回頭路的決心下，有進行檢討的必要。

在具體內容上，認為在 ETF 的買進要考量到財務的安定性，應視市場狀況來作彈性調整。藉著彈性營運來提升持續性，也要針對經濟、物價、金融情勢的變化來作好準備。

另有委員表示，在收益率曲線控制 (YCC) 的營運方面，若能緩慢的傾斜發展，將可兼顧貨幣寬鬆的長期化與金融系統安定。認為在控制上，將有必要更加仔細。

大和證券的岩下真理首席市場經濟學家表示，若考量到政策檢討的結果會在 3 月的利率會議公布等，也應該涵蓋了股價政策等因素在內。還有委員們在意見上轉趨柔軟，很有可能廢除當前的每年約 12 兆日圓上限，因應需求來進行無上限的購入，這個方針也很可能會明確化。

農林中金總合研究所的南武志主席研究員表示，在收益率曲線控制營運方面，很有可能容許一定程度的陡峭化。考量到日本央行總裁黑田東彥在負利率政策進行重新檢視、以及當前為期 10 年的長期利率目標的縮短抱持著否定看法，認為 10 年期的利率變動幅度有擴大的可能。

日本央行委員在 12 月的利率會議決定，為了實現 2% 通膨目標，將從各種觀點來進行檢討，彙整之後將於明年 3 月的利率會議公布結果。金融政策營運方針，也維持當前的貨幣寬鬆政策。與企業資金調度有關的援助計畫，也決定延長 6 個月到明年 9 月為止。

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