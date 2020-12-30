新加坡開始施打輝瑞疫苗 亞洲國家首例

新加坡於週三 (30 日) 開始了新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的接種作業，是亞洲國家首度使用美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 與德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 所研發出的新冠病毒疫苗來展開接種。

根據《日本經濟新聞》週三 (30 日) 報導，新加坡政府打算在 2021 年 9 月底前、確保足夠供應所有居民接種的疫苗數量，也期盼所有願意接受疫苗接種的人們能在 2021 年內完成施打。

在週三 (30 日) 接受輝瑞疫苗接種的，是任職於新加坡國家傳染病中心 (NCID) 的護理師及辦公室員工。

由於輝瑞疫苗要發揮最大保護力必須接受兩次接種，因此在今天接受疫苗接種的這些人們，在 2021 年的 1 月 20 日的時候必須接受第二次的接種。

在跨入 2021 年後，新加坡當局也計畫向其他的醫護人員及年齡在 70 歲以上的高齡長者們來優先進行疫苗接種。接下來，也計畫逐漸的擴大接種對象。

除了輝瑞疫苗之外，新加坡當局也計畫從美國生物技術公司莫德納 (MRNA-US) 及中國科興控股生物技術有限公司來取得疫苗。

雖然新加坡政府並不強制該國民眾接受新冠病毒疫苗接種，但是也強烈鼓勵，並打算提供免費的接種服務。