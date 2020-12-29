京瓷看好5G商機 下年度投資額將創新高 擴張陶瓷、有機封裝生產

《日刊工業新聞》28 日 (週一) 報導，日本京瓷 (6971-JP) 為因應市場對於半導體及電子零件的需求增加，預估該公司在 2021 年度的設備投資金額將高達 1500 億日圓規模，超越 2020 年度的約 1000 億日圓投資額，創下新高。

由於與 5G 相關的陶瓷封裝及有機封裝等的需求急速擴大，京瓷決定在日本鹿兒島和京都，以及越南等地的工廠實施增產。在這幾處工廠的帶領下，京瓷目標在 2023 年度的合併營收要達到 2 兆日圓 (2020 年度預估為 1.5 兆日圓)。

決定進行投資的工廠，包含進行陶瓷封裝生產的鹿兒島川內工廠和越南工廠，以及進行有機封裝生產的京都綾部工廠。這三處工廠都將在現有廠區內增設全新產線。此外，自下年度起，也考慮要在越南工廠新設廠房。

京瓷社長谷本秀夫強調「與資料中心有關的陶瓷、有機封裝，詢問度相當熱烈。」

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，京瓷在設備投資收手。但由於半導體業界的需求旺盛，該公司突然在今年夏天決定投資。全年投資額預估較原先預期多 2 到 3 成。

據說，目前用於 5G 智慧型手機的相關電子零件需求旺盛。在每台智慧型手機上頭所使用的電子零件增加，為了不錯失商機，決定投資設備。

京瓷原本針對 2020 年度設下 2 兆日圓的營收目標，但是在 2019 年度之後遭受美、中貿易戰等影響而未能達標。該公司也鎖定了 5G 相關、Local 5G 等方面業務，要於 2023 年度再次挑戰達成 2 兆日圓營收目標。