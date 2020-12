英外交大臣：英國正尋求與澳洲、美國、印太地區達成貿易協議

在英國與歐盟終於達成貿脫歐的易協議後,英國外交大臣 Dominic Raab 於週日 (27 日) 表示,在兩方達成協議後,英國如今正在尋求與澳洲、美國和印太地區等國家達成貿易協議。

Raab 表示,英國正在尋求與澳洲、美國乃至世界各國的達成貿易協議,特別是在印太地區,因為這是一個未來將巨大成長的市場。

他也補充表示,明年 1 月,英國首相將訪問印度,以增進英國與世界上最大民主國家的經濟聯繫,並將與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 一起參加印度的共和紀念日的慶祝活動。

自三月以來,英國與歐盟兩方一直處於激烈的談判中,雙方在競爭規則和捕魚權,及其新關係的治理方面存在重大衝突。英國和歐盟終於在 12 月 31 日截止日前達成了一項歷史性的貿易協議。

這項協議將降低出口商的關稅和成本,讓英國避免了可能帶來災難性的無協議脫歐局面。Berenberg 分析師 Kallum Pickering 表示,貿易協議將消除英國經濟的主要下行風險。

脫歐協議確定了商品免關稅貿易將會繼續,並詳細說明兩國經濟如何真對安全合作到捕魚權等問題進行互動,不過卻不完全清楚將如何對金融服務業帶來影響,使得英國核心的金融業未來規模和影響力成為未知數。

歐洲金融市場協會 (The Association for Financial Markets in Europe) 在一份聲明中表示,重要的是,歐盟和英國現在應緊急制定出等效性的決議,以減輕過渡期結束時的干擾。