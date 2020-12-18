日本央行12月會議 利率政策不變、疫情相關支援計畫延長半年

日本央行 (Bank of Japan) 週五 (18 日) 公布最新金融政策決議內容，維持既定的超寬鬆購債計畫與利率政策不變，合乎市場預期。針對肺炎疫情所實施的資金調度支援特別計畫決議延長半年，時間從原本的明年 3 月底延長至 9 月底止，若有必要將視情況檢討延長與否。

在經過 12 月 17、18 日為期兩天的金融政策會議後，日本央行以 8:1 的票數決議維持基準利率於 - 0.1% 、維持 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變。

為達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行不會對買進長期公債設定金額上限，預料屆時利率也可能隨著經濟、物價情勢的變化而產生一定程度的變動。

另外買進其他資產方面，針對 ETF 及 J-REIT 各將以相當於全年約 12 兆日圓、以及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調為上限，積極買進。

在資產收購方面，則是獲得委員一致通過，將實施期間延長半年至 2021 年 9 月底止。其中，在商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債買進方面，將持續以合計約 20 兆日圓的餘額上限買進。CP、公司債等合計 15 兆日圓，也將依照市場狀況來進行分配。

有關與肺炎疫情有關的金融支援特別市場操作，獲得委員們一致通過，實施時間延長半年至 2021 年 9 月底止。日本央行為了進一步支持日本民間金融機構針對中小企業等所實施的融資援助，決定在該項特別市場操作的實施對象中，針對合乎融資條件者，廢除每個金融機構的 1000 億日圓上限。

日本央行決策公布後，美元兌日圓在週五 (18 日) 中午前，於 103.3 附近震盪。