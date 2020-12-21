日本2021年度預算案創歷史新高 逾106兆日圓

日本政府的內閣會議於週一 (21 日) 決定了一般會計總額高達 106 兆 6097 億日圓的 2021 年度預算案。就最初預算而言，較 2020 年度增加 3.8%、連續三年超越 100 兆日圓。除了與新冠肺炎 (COVID-19) 對策相關的預備費用達 5 兆日圓之外，社會保障及防衛費用也創下歷史新高。估算稅收將出現相隔 11 年的減少，將轉變成約有 4 成歲入需依賴借款的財政構造。

該預算案在定位上，是與 12 月 15 日決定的 2020 年度第三次補正預算案，共同編成「15 個月預算」。將在 2021 年 1 月召開的通常國會上，與相關法案一同提交。就最初預算的歲出總額來看，連續九年創下歷史新高。日本財務大臣的麻生太郎在內閣會議後的記者會上表示「會一邊防止疫情再度擴大，於中長期課題的數位化以及社會實現綠能轉型等議題上，也會確實因應。」

與用於災害發生時等用途的 5000 億日圓一般預備費不同，在新冠肺炎對策方面編列了 5 兆日圓預算。為了防疫，針對保健所及國立感染症研究所的體制進行強化。而在日本首相菅義偉所主打的政策方面，也會在 2021 年 9 月成立新的政府單位「數位廳」，相關體制也將由 500 人規模的官方及民間高級專業人才來組成。

占 3 成以上預算的社會保障費用，較 2020 年度的最初預算增加 0.3%、達到 35 兆 8421 億日圓。用於醫療、看護等的費用上，伴隨著人口高齡化，評估自然增加約 4800 億日圓；而由於藥價調整等關係也帶來約 1000 億日圓的費用，實質增長也只有 3500 億日圓。另外看護報酬也調整為 0.7% 的增加等，也將改善托兒所收容人數不足的問題。

公共事業編列了 6 兆 695 億日圓預算，低於 2020 年度當初預算。當年為了因應消費稅的徵稅問題，而編列了大約 7900 億日圓的「臨時、特別措施」預算。

15 兆日圓將投入「國土強韌化」計畫，在 2020 年度第三次補正預算案當中列入 1.6 兆日圓，從 2021 年度起的五年期間要推動相關業務。

國防費用編列 5 兆 3422 億日圓、年增 0.5%、連續七年創下新高紀錄。為因應中國、北韓的軍事力提升，將強化新型飛彈的研發。

文教、科學振興費用編列 5 兆 3969 億日圓、年減 2%。要將小學的班級人數減少至 35 人。

地方交付稅交付金等，來自一般會計支出的金額達 15 兆 9489 億日圓。來自於特別會計，在包含地方交付稅的統籌分配稅款達 17.4 兆日圓、增加 5% 左右，有考量到地方政府在地方稅方面的減收問題。

而歲入也在稅收方面的估算作出下修，與最初相比減少 9.5% 至 57 兆 4480 億日圓。

新的國債發行額度，以最初金額來看，則是出現 11 年來的首度增加，達 43 兆 5970 億日圓。當中有 37 兆 2560 億日圓的赤字國債。稅外收入達 5 兆 5647 億日圓、減少 15.5%。

基礎財政收支出現 20 兆 3617 億日圓的赤字。預估 2021 年度末的普通國債餘額將達到 990 兆日圓、創下歷史新高。