日本週一起禁止外國人入境 菅義偉：「早一步超前部署」

日本首相菅義偉於週一 (28 日) 上午在首相官邸接受記者訪問時，針對從當天開始停止全世界的外國人入境日本的措施表示「為了守護國民的生命及生活，早一步的超前部署因應。」

目前在英國等地，傳染力更強的新冠肺炎 (COVID-19) 變種病毒正流行擴散當中。日本當局考量到在該國機場的檢疫所以及東京都有發現變種病毒，日前宣布從 12 月 28 日起至 2021 年 1 月底止，禁止外國人入境日本。不過在先前允許並實施當中的，與台灣、中國、韓國、越南等共 11 個國家地區的商務往來則會持續。

為因應新冠肺炎的變種病毒，菅義偉強調「對策上與以往的病毒相同，期盼在洗手、戴口罩等防疫措施能夠徹底。」也向大眾呼籲「盼能安靜的度過年底年初。」

在有關為了防範疫情擴大所進行的「特別措施法」修正，菅義偉表示「專家們才剛開始展開議論，包含如此狀況在內，盼能儘早向國會提出。」他也提到「為讓要求店家縮短營業時間的作法能有實際效力產生，相關問題也實際列入修正討論的項目當中。」

日本現行的特別措施法沒有明確的罰則規定，有部分店家無視當局的縮短營業時間要求而繼續營業。日本政府為了控制疫情，正考慮追加相關條文，以向配合的店家給予援助，並且加入相關罰則。