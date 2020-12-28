華航貨運業務爆發 前11月年增86% 劉得湶獲選風雲人物

華航貨運處副總經理劉得湶。(圖：華航提供)

華航 (2610-TW) 今年貨運業務大爆發，前 11 月貨運營收年增 83%，降低疫情對整體營運的衝擊，貨運權威雜誌 Air Cargo World 公布 2020 年評選結果，由華航貨運處副總經理劉得湶獲年度航空貨運風雲人物 (Air Cargo Executive of the Year Award)。

國際航空運輸協會 (IATA) 最新統計資料，華航名列全球前六大貨運航空公司。華航指出，此次劉得湶獲年度航空貨運風雲人物，顯示貨運團隊專業備受國際肯定。

今年在疫情衝擊下，航空貨運需求逆勢上揚，華航指出，由於擁有全球最大 747-400 全貨機機隊，貨運團隊在疫情初始即訂定因應策略，充分利用 18 架 747-400 貨機運能，機動調度航班，並靈活運用各區艙位配置、推廣客製化包機、拓展急件、電商郵運和溫控產品業務，有效滿足客戶需求。

華航強調，今年強化客機腹艙裝載並開創客艙載貨服務，包括洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹、法蘭克福等長程線與亞洲區域航線加開客機載貨，第二季至今，每月平均執行逾千班純載貨的客機航班。

同時，華航近年擴大貨運飛航版圖也展現成效，包括日本名古屋、印度德里及孟買、美國哥倫布等純貨運航點，並增班越南河內及胡志明市、馬來西亞檳城、新加坡等運能，華航指出，後疫情時代仍積極關注全球貨運脈動，以台灣為樞紐，持續瞄準亞太轉運商機。

此外，聚焦大洋洲航線，華航正評估澳洲和紐西蘭以貨機執飛定期航班，歐洲市場則規劃阿姆斯特丹、法蘭克福於明年陸續恢復貨機飛航。

華航今年至 2023 年共將引進 6 架 777F 貨機，目前已交付 2 架，1 月底前再交付 1 架，屆時貨機機隊規模將達 21 架。