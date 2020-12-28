「分紅型」台股配息基金 有獲利再分紅才是真報酬

台灣賣得最好的基金商品就是配息基金，境內外配息型商品加起來達上兆市場規模，特別是月配息的商品更是投資人的最愛，然而，對於配息基金，人們總存在有一些迷思，甚至影響基金的獲利而不知，適逢年底是否投資人可以檢視一下自己的基金投資，或投資觀念中了幾項？

高配息型基金的迷思

高配息率是否代表真實的報酬率

坊間不少配息基金都會強調高配息率，「高配息」三個字確實很迷人，但配息率的計算方式是配息金額除以淨值，所以，假設配息金額不變，當淨值降低時，就配息率自然提高，但對投資人而言，賺了配息，卻賠了淨值，總報酬率有可能處於虧錢的狀態，只不過，很多人每個月領到配息很開心，以為有配息就是賺了錢，殊不知是空歡喜一場。

配息是否源自於本金? 是否左口袋進右手袋出?

就因為台灣投資人太愛配息基金了，因為為了滿足大家的需求，維持「好看」的配息率，於是想出了另一種方式，那就是除了基金操盤的獲利外，或是基金操盤績效不佳時，還會拿出基金的本金配給投資人，簡單講，就是把左口袋的錢配到右口袋。

根據投信投顧公會及理柏的資料顯示，台灣的投信公司發行台幣計價的 80 檔「高收益債券基金」中，只有 4.11% 淨值回到了發行價格以上，雖然基金的宣傳上都註明配息有可能來自本金，但不少人是「視而不見」，更多人是不明白有這種情況！

以上資料說明：(1) 於國內投信發行之台幣計價基金中，選出具有配息機制之基金；各級別分開計算，規模為零者不計入。若基金成立以來尚無配息紀錄者，不計算配息率、淨值回到發行價的基金占比。(2) 債券型基金不含債券型 ETF，投資等級債及高收益債依投信投顧公會委託台大教授績效評比之基金分類。資料來源：投信投顧公會、Lipper，2020/10/31

外幣計價的基金是否考慮到匯率兌換損失

此外，很多人買的配息基金是以外幣計價，即使基金操作績效，配息也不差，但匯率市場一個大波動，就可能會因匯損吃掉了基金的獲利與配息，特別是一些波動較大的新興市場貨幣，過去讓投資人吃了大虧的例子比比皆是。

因此，為了打破上述的迷思，開始有基金業者設計以追求資本利得為配息 (分紅) 主要來源，希望讓投資人了解「有獲利再配息 (分紅) 才是真報酬」的道理，不要陷入過往只追求高配息率的「假快感」中。

即將於 1/4 開募的「復華台灣好收益基金」就是其一分紅型的基金。投資區域選擇國人熟悉的台股市場，回顧過去 14 年，台股累積上漲 268.02%，負報酬僅 4 年。未來在 5G、AIOT、智能車等新科技發展上，台股供應鏈齊備，是不可或缺的要角，續寫台股新猷指日可待。

台灣加權指數 (含息) 各年度報酬率

資料來源：Bloomberg，2020/11/30

與一般台股基金不同，復華台灣好收益基金由操作經理人自動幫投資人停利，每半年將獲利分紅給投資人，但也有保留一部分獲利資金找機會加碼，投資人可以參考以下羅際夫幫大家整理的經理人基金操作重點：

1. 價值選股是核心：能找出基期相對較低，但有潛力的標的，才能創造更多的資本利得。

2. 掌握景氣循環：就算個股有投資「價值」，但若是投資在錯的「價格」，能創造的資本利得空間相對就小，甚至發生別人賺錢我賠錢的窘境，因此，經理人必須能精準掌握產業景氣循環，提早佈局。

3. 突發事件的應變：市場常有無法預期的事情發生，像是 2020 年的新冠肺炎疫情來得讓全球都措手不及，對金融市場也產生極大衝擊，此時，經理人必須要能冷靜做出決策，讓操盤的基金可以安然渡過難關，甚至在危機中找到轉機。

4. 重配息也要重成長：近年來很流行存股概念，但有些強調高股息的個股所屬產業已屬成熟產業，配息雖穩定，但股價走勢可能相對牛皮，要賺到資本利得的機會不大，但若能找到兩者兼具的個股，對投資人而言是雙贏的局面。

資料來源：Lipper，2020/11/30

有人會問，當空頭市場時，要創造資本利得很難吧？當然，市場不可能天天過年，此時，經理人可以先把資金轉移部份高殖率的個股，持盈保泰，再利用之前保留在手上的資金逢低加碼，只要操作得宜，也還是可能在空頭市場分紅給投資人。

如此分紅概念的基金有一個重要的分紅底線原則，就是分紅基準淨值 10 元以上就分紅，且分紅後淨值仍須維持 10 元以上，淨值低於發票價 10 元時，不會分紅給投資人，要不然就會發生以前配息配到本金的情勢，然後，當基金操作績效佳時，也會保留一部份獲利，以做為未來逢低再加碼的本錢。

(基金投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失，做為基金之可分配收益。惟基金分配收益前應先扣除以下項目：(一) 未實現資本損失。(二) 應負擔之淨費用（已扣除股利及利息等各項收入）。經理公司保留調整分紅機制之彈性)

新年度凡事都得除舊佈新，投資也是如此，在新的一年裡，也讓我們拋開過去一些似是而非的投資觀念，迎接「真報酬」的時代吧！