〈本土零確診破功〉華航機組員防疫管理升級 執勤全程戴口罩

長榮航 (2618-TW) 機師確診事件引發國人高度關注，華航 (2610-TW) 今 (23) 日也宣布，機組員防疫管理升級，嚴格要求機組員執勤全程戴口罩，違者將依員工獎懲規定從重議處；同時，華航將 1 月 1 日倫敦航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。

華航強調，將擴大關懷機組員的監管機制，並嚴格要求執勤全程戴口罩，違者將依員工獎懲規定從重議處，對違反防疫規定情節重大者，將處以停職、甚至解僱。

華航說明遵守中央疫情指揮中心規定，落實機組員執勤的防疫管理措施，包括量測體溫，配戴口罩、手套、隔離衣和護目鏡等防護裝備。

而在外站期間，華航安排機場專用通道快速出入關、專用車輛接送、旅館加強清潔消毒，提供溫度計、抗菌防護噴液等組員防疫暖心包，同時強化住房管理，機組員不得外出，安排房間內用餐，服務人員送餐至門口確保無接觸，並鼓勵全員安全報告，做到防疫無漏洞。

華航強調，特別建立組員健康自主管理系統及設置防疫專線，提供組員防疫諮詢，另要求地勤代理商等第一線作業單位，進入航機必須配戴口罩和必要防護裝備，以確保機組員安全。

另外，由於英國疫情嚴峻，華航遵照疫情指揮中心和民航局的規定調整倫敦航班，為協助英國僑民及留學生返台，12 月 25 日的台北 - 倫敦來回航班將照常飛航，而 12 月 26 日返台的 CI082 航班，將採高規格防疫措施，至於 1 月 1 日航班取消，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。