變異病毒隱憂起 出口強台股逆勢上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國現任總統川普拒絕簽署刺激法案，儘管疫苗進展順利，然而第二波疫情對經濟數據的影響浮出檯面，打擊市場信心，美國大型股小跌 0.2%，小型股則強勁上漲 1.7%；

2. 英國與歐盟達成脫歐協議，將達成無關稅的商品貿易，歐盟是否會允許英國在歐盟範圍內提供金融服務，仍有待觀察；變異新冠病毒在英國迅速傳播後，各國展開封鎖行動，此消息使市場樂觀情緒退散，歐洲股市小跌 0.1%。

新興市場

1. 中國對阿里巴巴、貴州茅台、螞蟻集團等企業展開調查，引發股市修正，同時美國也擴大中企獲取美國產品、技術等限制，中國股市下跌 2.5%；

2. 台灣 11 月份出口訂單再破近 9 年來高點，來到 29.7% 遠遠超出預期的 14.3%，年初至今的出口年增率為 4.2%，工業生產年增率 7.8% 也超出預期，台灣經濟強健的體質帶動股市逆勢上漲 0.6%。

債券市場

1. 假期效應影響，債券市場波動下降，幾乎避險性債券和風險性債券都維持平盤。全球政府債小跌 0.1%，全球高收益債券和新興市場債券均下跌 0.1%。

原物料、匯率

1. 美元指數持平，小幅上漲 0.2 %；刺激法案卡關，黃金價格持平，小漲 0.1%；

2. 俄羅斯計畫在 1 月份會議上逐漸提高原油產量，再加上市場樂觀情緒消退，抵銷上週美國原油庫存下滑的利多，油價下跌 2.3%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/12/28（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/25）

資料來源: Bloomberg，2020/12/28（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/25）

三大市場關鍵事件及分析

1. 電動車浪潮來襲，原物料還會漲

受到疫情影響，大部分國家都有理由趁機推出大規模財政刺激政策，而電動車與對應充電站、電網、乾淨能源等大量投資，剛好與政府需求不謀而合。

資料來源： Wikipedia、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/24。

2. 美國小型股漲上天，漲勢剛開始

代表美國小型股的羅素 2000 指數突破 2,000 點大關，近三個月漲幅逼近 40%，但從過往美國經濟走出衰退後的表現來看，小型股漲勢可能才剛開始。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/17。

3. 中國撐腰，礦業利多

全球鐵礦砂龍頭聯手經營的巴西礦場即將恢復生產，該公司在事故發生前產量僅占全球 3%，對供給衝擊有限。同時，中國基礎建設投資火熱，對鐵礦砂的進口需求升溫，有利支撐鐵礦砂價格。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/28。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/24。

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