【統一投信】統一投信：經濟回升加資金行情 2021台股正面向上

台股加權指數今年來漲幅近 2 成，排名全球前段班。展望 2021 年，統一投信表示，受惠新冠疫苗問世，加上市場資金充沛，預估全球經濟逐步回復正成長，台灣受惠於實體經濟復甦、出口持續暢旺，企業獲利有望雙位數成長，台股仍有向上動能，元月行情及 2 月新春開紅盤行情樂觀可期。投資方向上，看好半導體、伺服器、記憶體、工具機及製鞋、塑化等。

統一統信基金經理人楊雪幸表示，進入 2021 年後，全球三大央行資產擴張動能雖會趨緩，但仍維持相對大規模擴張，資金行情有利推升股市評價。儘管近期歐美有連假群聚及新變種病毒株隱憂，但目前尚無確切證據顯示變異病毒株將導致更嚴重症狀或讓疫苗失效，各大疫苗廠也表示將會在必要時對疫苗進行調整。預期在更多疫苗陸續獲准上市，各國接種率持續擴大之下，2021 年全球經濟復甦方向不變。

根據國際貨幣基金組織（IMF）預估，2021 年美國、歐洲、日本等經濟體 GDP 增速都將由負翻正，全球景氣成長明顯回溫，出口貿易的大幅回彈，將是支撐台灣總體經濟能動正面向上的主軸，主計處預估台灣全年經濟成長率 3.92%，由於新冠肺炎疫情造成的低基期，尤以第一季、第二季基本面會出現強勁成長。

楊雪幸指出，目前企業庫存水準偏低，而新接訂單在高點，回補庫存需求強勁，將是未來一季景氣擴張的重要動能，此外，美國去中化、中國去美化的態勢持續，有利全球接單的台廠，預期企業獲利全年可望增長 21%。

地緣政治及風險方面，美國新任總統拜登將於 2021 年 1 月 20 日入主白?，政策相對具穩定性及可預測性，中美可望恢復正常談判，市場不確定大幅降低，而拜登就任後可望推出新經濟刺激案，基建、綠能產業崛起。惟仍需留意疫情對實體經濟影響，及美國加稅議題等。

2021 年第一季投資方向：

1. 半導體：高階製程與 8 吋晶圓代工持續供不應求。中芯禁令帶動八吋產能吃緊，商機外溢至 IC 設計。

2. 伺服器：英特爾（Intel）推新平台，加上生活型態改變，網路購物、線上會議、遠 距辦公、線上遊戲、串流影音等需求帶動雲端容量需求擴增，料將迎來伺服器換機潮。

3. 記憶體：產業即將落底，且評價偏低。

4. 工具機：即將迎來景氣循環週期。

5. 傳統產業：製鞋、塑化最差狀況將過。

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