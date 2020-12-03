原物料翻揚 拉美股市蓄勢待發

經歷過先前反彈後，CRB 商品價格與全球原物料類股分別上漲 6.75% 與 14.92%，雙雙收復第一季的跌幅。拉丁美洲股市今年以來下跌 21.33%，表現不只與屬性相似的原物料類股有天壤之別，也同樣落後新興亞洲、中東非洲與新興歐洲股市。展望 2021 年，在美元走弱與原物料需求轉強加持下，拉丁美洲基金可望績效逆轉並成為大贏家。

1. 拉丁美洲經濟與原物料需求息息相關

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採富時拉丁美洲指數，資料日期: 2020／11/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

拉丁美洲大多數為原物料出口國，各國經濟與股市狀況與全球原物料需求高度相關。以富時拉丁美洲指數為例，巴西佔指數權重 65%，黃豆、原油與鐵礦為主要出口商品；智利與哥倫比亞的出口商品則分別為銅礦相關及原油。受到北美貿易協定影響，墨西哥為拉丁美洲股市權重較大的例外國，出口商品大多為汽車與電腦等工業產品。儘管原物料並非墨西哥主要出口商品，但原物料和工業產品都與全球需求密切相關，當原物料需求暢旺時，工業產品需求往往也很高，整體拉丁美洲股市普遍因此受惠。

2. 景氣新週期開始，原物料價格易漲難跌

原物料價格與全球需求高度相關，當景氣處於衰退期時，需求惡化導致原物料價格大幅下跌，並導致部分供應商倒閉。但當景氣步出衰退並進入復甦期時，受惠於經濟反彈而快速回復的需求，加上先前倒閉的供應商造成供給不足，原物料價格往往快速上漲。從 1980 年以來，當美國經濟正式步出衰退，未來一年 CRB 商品價格上漲機率為 75%、平均漲幅為 13%。儘管目前美國仍處於經濟衰退期，但預料疫苗將於明年陸續開始施打，疫情對經濟的負面影響將逐漸消散，美國經濟也可望走出衰退。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/11/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 貨幣止貶，拉美股市可望追上原物料類股漲勢

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 拉丁美洲與 MSCI 世界原物料類股指數，資料日期: 2020/11/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

拉丁美洲股市與原物料類股相關係數高達 0.76，當原物料類股上漲時，拉丁美洲股市往往也會有好表現。雖然原物料價格上漲會同時推升原物料類股與拉丁美洲股市，但推升幅度卻有差異。從上圖可看出，拉丁美洲股市與原物料類股近一年表現差距與新興市場貨幣近一年表現走勢亦步亦趨，當新興市場貨幣走強時（等同於美元轉弱、原物料價格上漲），拉丁美洲股市上漲幅度高於原物料類股。美元指數於 5 月以來持續轉弱，新興市場貨幣剛回到小幅升值的情況，未來拉丁美洲股市表現有機會再度大幅超越原物料類股。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

落後補漲空間大，拉美基金有機會成明年大贏家

疫苗與復甦題材將改變今年以來的投資主軸，先前不受青睞的原物料、金融與工業類股都可望翻身。而與全球需求與原物料價格密切相關的拉丁美洲股市，今年以來表現落後於其他區域，明年潛在上漲空間大，有機會成為明年大贏家。

鉅亨精選基金

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