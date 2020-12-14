原物料類股全面復甦 基金這樣挑

在刺激法案和疫苗利多的哄抬下，全球股市強勁上漲。其中，漲勢兇猛的原物料類股又重新引起投資人的注意，哪些產業屬於原物料類股？原物料基金又該怎麼挑選？

1. 原物料子產業有哪些？

原物料一般指可以被大量生產、種植或提煉出來的原料，需經過加工之後成為各種材料。相關的產業包含化學品、建築材料、容器與包裝、金屬與採礦、紙或林木產品等。

因為子產業包山包海，股性通常也不太一樣。例如像金屬類股裡面，有偏向避險性的黃金，也有與工業發展高度相關的化學品和貴金屬。

2. 貴金屬表現與經濟狀況關聯度高

貴金屬被廣泛地運用在運輸、化學工業、汽車、電子等領域，通常在人們對於經濟前景較為樂觀的時候，此類的商品會有比較亮眼的表現。以下圖為例，過往在經濟驚奇指數由 - 15 以下轉正時，貴金屬價格通常會有超過 20% 以上的年成長率。

2020 年因為受到新冠肺炎的影響，經濟驚奇指數曾一度來到 -35，但隨著經濟逐步恢復指數驚人地反彈至 107.6，根據過往兩者的關係推估，貴金屬未來應有不錯的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/9，指標採彭博貴金屬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 黃金類股：與利率關係較大，要分開看

貴金屬中含有高比例的黃金比重，黃金的特性與週期性較高的其他貴金屬不同，黃金類股的表現與實質利率較為相關。想要參與景氣復甦行情的投資人，應該挑選其他貴金屬比重較高的基金，而認為實質利率會下跌的人，則可以選擇黃金類股較高的基金。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/9。指標採 NYSE Arca Gold miner Index，美國實質利率以美國聯邦基金利率減去非經季調 CPI。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 原物料基金清單

在各類基金分類當中，貴金屬產業、天然資源產業基金是與原物料最為相關的種類，因此下方圖表整理了兩大類基金的清單。

在天然資源基金裡，安聯全球資源基金和貝萊德世界礦業基金都是以金屬類股為主，其餘的基金則是同時聚焦油礦金三大資產。而其中比較特別的是百達林木資源基金是聚焦林業相關產業鏈，此類基金與房市、木材價格有較高的相關性。瑞萬通博未來資源基金則聚焦在新能源、新原物料類股，所以持有較高的電子、科技類股，在傳統原物料的比重則較低。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2020/11/30。上表為晨星台灣核備可銷售之科技產業類別基金之主級別，僅列出硬體產業佈局較高的部分基金做代表。

貴金屬基金類別則是擁有非常高比重的黃金類股，最低的代表基金也有 35% 以上的占比。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2020/11/30。上表為晨星台灣核備可銷售之科技產業類別基金之主級別，僅列出硬體產業佈局較高的部分基金做代表。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

景氣復甦，分批加碼原物料基金

原物料基金與景氣連動性極高，同時波動性也非常高，投資人需要評估自身是否可以接受高度的風險。如果希望參與原物料行情但風險接受度較小的人，可以考慮透過投資與原油相關的俄羅斯股市或與原物料相關的拉丁美洲市場等區域型基金。膽子較大的投資人，則可以依照自己對油礦金三類資產的偏愛程度，選擇適合的天然資源基金。

鉅亨精選基金

>> 施羅德環球基金 - 拉丁美洲 A1 - 累積

>> 貝萊德世界礦業基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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