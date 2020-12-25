台新YBO兒童會員聖誕送暖 邀請親子參與手工花藝做公益

2020 年即將進入尾聲，台新銀行財富管理繼今 (2020) 年 8 月推出 YBO (Young Banker Officer)志工營活動廣獲好評後，特別在聖誕前夕舉辦花藝義賣活動，邀請該行 YBO 兒童會員及家長一同共度佳節，義賣客戶親自完成的聖誕花藝作品，並將義賣所得全數捐贈台新銀行公益慈善基金會，讓今年聖誕節增添暖意。

台新銀行通路營運事業處執行副總黃培直表示，聖誕節舉辦溫暖活動別具意義，感謝客戶抽空陪伴孩子一同參與，一點一滴的凝聚愛心，都將啟發孩子不同的未來。黃培直也強調，我們觀察到多數家長有意提早為孩子準備未來資金，部分家長只存放一筆資金到孩子帳戶未做規劃，建議家長們可以定期檢視資產配置，依據市場變動調整短、中、長期目標計畫，以滿足孩子人生各階段資金所需。

黃培直建議家長們可提前啟動資產傳承規劃，根據我國稅法規定，每人每年可贈與他人的免稅額度為 220 萬元，家長們可以善用贈與稅免稅額度，或透過購買保險及信託規劃，做好資產移轉準備；若有意進一步為家人做完整的資產規劃，台新銀行提供完善的家庭會員制度與服務，可整合家族成員投資資訊，全面檢視及提供適當的配置建議，協助客戶得到更完整的金融服務。

台新銀行首創家庭會員結合 YBO 兒童帳戶機制，將理財配置由個人延伸至全家人的銀行。該行長期致力於社會公益，秉持著永續關懷的企業經營理念，希望藉由舉辦 YBO 兒童會員公益活動，傳遞愛與溫暖的力量，並建立孩童正確的理財觀念。特別是本次參與聖誕義賣的 YBO 兒童會員，多數都是從 YBO 志工訓練營結訓的種子志工，可見台新銀行長期傳遞關懷社會的價值觀，除了受到客戶肯定之外，已深植於下一代小朋友的心中，未來將促進社會更多的善循環。