台達電攜手三菱汽車 在泰國推動EV充電業務

根據日本經濟新聞週四 (24 日) 報導，台達電 (2308-TW) 與日本三菱汽車 (7211-JP) 於 24 日宣布，雙方將攜手合作在泰國從事與電動車 (EV) 相關的充電業務。

台達電與三菱汽車將提供 EV 充電設備的相關資訊給泰國的省立電力公司 (Provincial Electricity Authority，PEA)，方便電動車駕駛透過手機 APP 來搜尋所在處附近的充電站。

三菱汽車已經在泰國展開充電式油電混合動力車 (PHV) 的生產及銷售，於經銷商等處設有充電設備。而台達電除了在泰國銷售 EV 充電設備，也自行展開充電設備的佈建。兩家公司將提供充電設備所在地的相關資訊，給泰國的省立電力公司。

泰國省立電力公司所提供的 App，可搜尋充電站的位置並進行預約，也可透過手機來操作充電設備。目前泰國省立電力公司計劃在泰國各地的主要道路，佈建 62 個充電據點。

泰國政府目標在 2036 年前讓電動車數量達到 120 萬輛。充電站的普及，也有利於促成這項目標。

對三菱汽車而言，泰國是最大的海外據點，且在東南亞地區的市占率高，該公司也計劃將經營資源集中在該地區。

三菱汽車泰國分公司社長一寸木守一表示：「要建立一個可讓電動車擁有者安心使用的體制。」