台達電攜河內電信 在越南打造新世代高效資料中心

電源大廠台達電 (2308-TW) 今 (16) 日宣布，攜手越南河內電信子公司 HTC-ITC，建立越南首座 Uptime Tier III TCCF 認證的資料中心，台達電也指出，將持續在當地打造新世代的資料中心。

據了解，河內電信及其子公司 HTC-ITC 在越南提供新一代的資訊通訊基礎設施，HTC-ITC 的資料中心座落於和洛高科技園區 (Hoa Lac High-Tech Zone)，佔地 750 平方公尺、Uptime Tier III 2N 架構，並可彈性擴展至 900 個機櫃。

台達電指出，模組化資料中心解決方案 (POD) 整合了高效節能的不斷電系統、精密空調、機櫃、配件以及資料中心基礎設施監控系統 (DCIM)，其中，DCIM 平台可實現單一及多個資料中心的全面遠端監控，模組化機櫃及配件可以簡化施工流程。

此外，台達電強調，模組化資料中心解決方案更提供了全面模組化設計，具備「隨需擴容」的特，可因應高速 5G 網路及物聯網應用發展下，快速增長的相關需求。

有別於 Tier I 及 Tier II 認證，Uptime Tier III TCCF 認證的資料中心在維護或更換期間不允許停機，除了要求每年可用度須達 99.982％外，在整體設計上也須維持 IT 設備電壓的穩定性。