達爾膚明年強化海外布局 營收拚年增逾1成

美妝保養品牌達爾膚 (6523-TW) 明年將強化海外市場布局，中國市場轉變商業模式，東南亞市場除新加坡、馬來西亞持續布局線上平台，將進軍越南、印尼、菲律賓等，拚明年營收年增幅轉正、全年年增 1 成。

達爾膚表示，內銷市場占整體營收比重 54%，今年受到疫情影響，旅客無法入境台灣、遊客大幅驟減，營收受到衝擊，雖然內銷市場已恢復穩定，後續將透過產品升級、改版挹注營運成長。

中國市場方面，達爾膚過去由台灣團隊進入佈局、市場難打開，而在成立新的中國子公司後，子公司將負責產品鋪貨、銷售等業務，虧損逐步收斂，不過目前重新調整營運策略，達爾膚尋找新的合作夥伴，扮演供應商角色，拚中國營收比重可維持 10%。

其他市場地區部分，達爾膚表示，新加坡、馬來西亞近期雖然市場成長性不高，但合作夥伴在當地佈局有成，業績成長幅度優於市場，另外看好東南亞護膚品市場是台灣的 3 倍，其他東南亞市場包括越南、印尼與菲律賓也將成為後續發展重點。

達爾膚指出，日本市場是美妝大國，競爭激烈，但由於該地區未有透過杏仁酸換膚產品，因此快速就打入市場，今年業績較去年成長，明年營運有望續強。整體來說，達爾膚明年除穩住在台市佔率，海外營運將較今年成長，集團明年全年營收有望年增雙位數。