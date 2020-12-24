投行預測：蘋果將聯手特斯拉或福斯 組黃金搭檔造電動汽車

週三 (23 日) 投資銀行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 發布 2021 年蘋果投資者十大願望清單，其中預期蘋果可能與特斯拉或福斯組黃金搭檔製造電動汽車。

近期傳出蘋果計劃 2024 生產採用新電池技術的自駕車。投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 在蘋果預測報告中提到，與自主生產汽車和建廠相比，建立合作關係是更好的選擇。

Daniel Ives 稱，理想的狀況是，蘋果 2021 年可能宣布電動汽車領域的戰略合作夥伴關係。

Daniel Ives 預料，蘋果 (AAPL-US) 可能與特斯拉 (TSLA-US)、福斯、蔚來 (NIO-US)、理想等成熟電動汽車企業達成合作協議，可能性在 70% 以上，這些企業將是蘋果未來十年抓住電動汽車機遇的黃金合作夥伴。

福斯汽車集團首席執行長 Herbert Diess 週三公開表示，他期待像蘋果這樣的公司可以帶來的加速變化。我們期待著新的競爭者，他們肯定會加速我們行業的變革，並帶來新的技能。

Herbert Diess 讚嘆道，蘋果難以置信的估值和無限資源令人倍受尊重。

Daniel Ives 深信，蘋果為無人駕駛汽車願景默默耕耘多年，宣布戰略合作夥伴關係，能為蘋果進軍新興的電動汽車領域奠定基礎，最終這能為蘋果帶來 1 兆美元的機遇。