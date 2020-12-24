傳英國脫歐協議勝利在望 英鎊升穿1.35關口

週三 (23 日) 多家外媒報導，英國脫歐協議已接近完成，加上法國解除對英國的封鎖，刺激英鎊匯率短線衝高。

截稿前，英鎊兌美元勁揚逾 1.2%，突破 1.35 關口，曾一度來到 1.357 高點。英鎊走強促使富時 100 指數承壓，該指數小幅上揚 0.29%，暫報 6,471.82 點。

英鎊兌美元短線衝高 (圖片：鉅亨網)

《路透社》英國《太陽報》報導，英國脫歐協議勝利在望，歐盟消息人士表示，歐盟與其會員國準備臨時申請一項新的英國脫歐協議，歐盟成員國可能於週四 (24 日) 舉行會議。《天空新聞》週三甚至報導，英國脫歐協議已經完成。

據悉，英國首相強生和歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 密切談判，希望於聖誕節前敲定協議內容，諸如捕魚權等關鍵問題仍未解決。

歐盟首席談判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 表示，雙方正在為達成協議做最後努力。

英國計畫於 1 月 31 日離開歐盟，經過了 3 年多的爭論，雙方仍深入研究貿易細節。

英國內閣大臣 Michael Gove 早前稱：「如果達不成協議，我們仍將與歐盟進行對話。若英國最終無協議脫歐，雙方貿易往來將採用 WTO 架構。」

此外，隨著英國變種的新冠危機發酵，法國實施 48 小時禁令後，週三法國宣布重新開放邊境，緩解了人們對聖誕節前食品和藥品短缺的擔憂。

世界衛生組織 (WHO) 緊急事務發言人瑞安 (Mike Ryan) 稱，病毒變異實屬正常過程，並非疫情失控。