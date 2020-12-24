美智庫：中國距離承諾的美國商品購買目標仍然遙遠

美國和中國逾 1 月份簽署的第一階段貿易協議，中止了自 2018 年起的中美貿易戰。該協議的核心是中國承諾在兩年內至少購買 2000 億美元的美國商品和服務。不過，根據美國智庫彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 的數據顯示，中國當局距離完成第一階段協議的購買目標仍舊遙遠。

有專家表示，由於新冠肺炎疫情導致中國進口需求暴跌，要中國購買更多美國額外商品以履行此一義務變得更加困難。數據顯示，在 2020 年 1 月至 2020 年 11 月期間，中國共購買了 820 億美元的美國商品，僅佔 2020 年全年 1590 億美元目標的一半以上。

中國 1 至 11 月購買量 (圖片：CNBC)

報告中指稱，數據按商品類型細分，顯示中國在 11 個月內購買的所有商品類別，均遠遠未達到商定的年度購買目標。其中，中國在購買美國能源產品方面的進展最少，而農產品購買量最接近目標。

購買項目細分 (圖片：CNBC)

在現任美國總統川普的領導下，美中兩國關係有所惡化。貿易戰導致數十億美元的高進口商品關稅。此外，兩國在科技、新冠肺炎 (Covid-19) 的起源以及中國在香港頒布新的國家安全法方面也發生了衝突。

下一任美國選總統當選人拜登將於下個月就職，他表示不會立即取消川普政府對中國關稅徵收。他首先要針對第一階段的貿易協議進行全面審查，並與美國盟國進行協商，以制訂對中國的連貫戰略。