病毒變種引人心惶惶 專家：現有新冠疫苗能有效抵抗！

英國驚傳新冠肺炎變種病毒,傳播力較原先大幅增加,引發外界對疫情惡化的擔憂,不過,有醫生認為現有疫苗除了能有效抵禦舊有病株外,也有助於預防新型變種病株的感染力。

英國政府宣布在境內發現新冠病毒變種毒株,傳染力高,迫使英國政府擴大封鎖措施,多國亦紛紛對英國實施旅遊禁令,包含義大利、德國、加拿大和以色列在內等國家已禁止英國航班入境。

變種病毒消息造成全球各地人心惶惶,不過,華盛頓大學健康指標與評估研究所 (The University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation) 助理教授 Vin Gupta 認為,現有的新冠疫苗仍能有效抵抗變種毒株。

Gupta 週一 (21 日) 表示,鑑於新菌株與舊菌株在遺傳度上非常相似,他認為現有疫苗依舊能有效抵抗變種後的新冠病毒。

年初爆發疫情以來,輝瑞 (Pfizer)、BioNTech 以及 Moderna 各大藥廠積極展開疫苗研發作業,臨床試驗分析顯示的疫苗有效率均超過 90%,試驗進展迅速,使英國在本月初率先成為全球第一個批准輝瑞及 BioNTech 新冠疫苗大規模使用的國家,美國和加拿大等國則為少數批准新冠疫苗 EUA 的國家。

Gupta 指出,這些疫苗足以產生抗體來攻擊和並殺死新冠病毒,他並不認為菌株基因的細微變化會在短期內影響疫苗效能,不過,他認同必須將新菌株納入未來的疫苗試驗中,就像更新流感疫苗一樣。

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 的防疫顧問 Vivek Murthy 也認為,沒有理由相信現有新冠疫苗無法有效抵抗變種病毒,也沒有證據顯示變種病毒將更致命。

Murthy 表示,新變種病毒的出現並不會改變其在防疫措施上的行動,並重申戴口罩、保持社交距離以及勤洗手依舊是防止病毒傳播的關鍵作法。