新冠變種病毒、脫歐談判僵局雙利空夾擊 英鎊跌逾2%

面對新冠肺炎變種病毒和脫歐貿易談判帶來的不確定性，英鎊週一 (21 日) 大受打擊，兩大利空拖累英鎊兌美元跌逾 2%。

在證實境內出現變種病毒株，傳染力較原先病毒大增後，英國政府週六 (19 日) 宣布對倫敦及英國東南部多數地區實施「四級防控措施」，為防止變種病毒入侵，義大利、德國、比利時等歐洲國家亦陸續跟進，對英國實施旅遊及貨運禁令。

在英國總理強生 (Boris Johnson) 週一 (21 日) 召開緊急會議，針對國際旅遊和貨運交通問題前，英鎊兌美元跌逾 2％，歐元對美元則跌近 1%。

英鎊兌美元匯率走勢 (圖：鉅亨網)

繼週日又陷僵局後，英國與歐盟將在週一 (21 日) 恢復脫歐貿易協議談判，漁權問題依舊為關鍵癥結點，隨著 12 月 31 日大限逼近，雙方幾乎沒有顯示妥協跡象。

儘管匯率遭利空因素夾擊，部分分析師依舊看好明年英鎊走勢。

澳洲國民銀行 (NAB) 高級貨幣策略師 Rodrigo Catril 週一表示，相較於談判破局，年底前達成脫歐貿易協議的可能性相對仍大。

麥格理集團 (Macquarie Group) 外匯策略師 Gareth Berry 則表示，希望本週末能就脫歐談判達成積極的解決方案。他認為，最終協議將獲各方接受，且能趕在 12 月 31 日前達成，這將對英鎊帶來利好，也是該集團未來幾個月非常看好英鎊的原因。