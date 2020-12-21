海運報價處高檔至少到明年Q1 貨櫃航商獲利進補

據上海航交所最新報價，美東線持續維持上揚格局、歐洲線也較上周續漲 6%，法人認為，以目前運價走勢來看，預估 SCFI 指數 (上海集裝箱運價指數) 至農曆年前均將維持高檔，貨櫃海運明年第一季獲利持續樂觀，三雄明年獲利能力可望顯著提升。

SCFI 指數最新收在 2411.82 點，較上周上漲 100.11 點，漲幅 4.3%，其中歐洲線周漲 6% 收在 3124 點，美東航線周漲 1.4% 收在 4874 點，僅美西航線略下跌 1.2% 至 3900 點。

法人指出，第四季以來歐洲線、亞洲線紛紛漲價，美西、美東線則持穩高檔，由於目前中國造櫃廠產能仍不足，加上碼頭工人調度不足，缺櫃態勢短期難以緩和，預料運價漲勢將延續至明年農曆春節。

其中，法人樂觀預期，陽明 (2609-TW) 全年獲利可望轉虧為盈，而萬海 (2615-TW) 隨著第四季近洋線運價大漲挹注，業績展望同樣樂觀。

展望 2021 年，法人指出，今年貨櫃海運市況是缺船缺櫃又缺人，然而，過去幾年航商造船意願低迷，接下來一年，預期缺船狀況將持續，不過，陽明受惠於前幾天的訂單，明年預計有 10 艘船舶將下水，在市況大好之際投入新船，增加獲利動能樂觀。