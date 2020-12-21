車市買氣爆棚 VOLVO、台灣本田擴展新北展間

車市買氣強強滾，全年新車掛牌數有望達 45 萬台規模，改寫 15 年來新高，車商看準國內報復性消費爆發，也陸續拓增展間，斥資 5 億元打造的 VOLVO 凱銳新莊旗艦店今 (21) 日開幕，台灣本田則擴大成立 Honda Cars 三重據點，至年底在台已完成超過 50 個高規格據點布建。

日前 11 月新車銷售數據出爐，單月掛牌數達 4.63 萬台，年增超過 13%，創同期新高，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 樂觀看待，全年有望上看 45 萬台規模。

除了國產車湧現搶搭汰舊換新補助的買盤，進口車需求也暢旺，挪威籍翠莎號汽車船今靠泊台中港，卸下高達 3000 台高級進口車，創台中港史上單台汽車船最高紀錄。

為持續擴大在台營運版圖，VOLVO 凱銳新莊旗艦店今日正式開幕營運，規劃為 5 層樓、總樓地板面積超過 3000 坪的展間，配置 13 個原廠標準工作位和 1 座全功能輪胎更換、平衡與定位的工作站，戶外則設有 2 座配置 24 顆低溫鍍膜紅外線烤燈的美容中心和洗車專區。

而在新車展示和客休區可同時呈現 10 台車款，並規劃 8 間獨立 VIP 商談室，以及 3 間獨立的交車室，館內也設有中古車展示中心與鈑金烤漆區，可一次展示 7 部 VOLVO 車款。

Honda Cars 三重據點。(圖：台灣本田提供)

另一方面，國產車商 Honda Taiwan 台灣本田也不落人後，為深耕台灣市場，台灣本田表示，持續投入鉅資展開全台販售服務網布建工作，最新於三重新市鎮重劃區擴大成立 Honda Cars 三重據點，符合 Honda Taiwan 高標準的軟硬體設備投入。

截至今年底，台灣本田共將完成 56 個與 Global Honda 接軌的高規格據點布建。