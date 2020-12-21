日經：LCD面板價格出現前所未見上揚走勢 較春天時漲6成

據《日本經濟新聞》20 日 (週日) 報導，電腦及電視所使用的 LCD 面板，在全球出現供貨不足的現象。受到肺炎疫情影響，在家工作及遠距學習的情形變得普遍，帶動了電腦需求大增。另外，宅經濟也造成電視機的銷售暢旺。與今年春天的時候相比，電腦用途的面板價格上揚 2 成、電視機用途的面板價格上揚 6 成。就有日本分析師表示，這是前所未見的上揚走勢。

日本國內某家電腦製造廠負責採購業務的人員表示「面板無法取得，生產跟不上進度。有一部份的訂單，也只能拜託客戶接受延後交貨。」

根據美國 IDC 說法，全球電腦出貨量在 2020 年第三季達 8130 萬台、年增 15%。也有電子零件貿易商表示，由於疫情的長期化發展「為了在家工作而在春天租用電腦使用的人，也開始轉為購買電腦。」還有大學等也改採遠距教學等因素，都造成全球性的電腦需求大增。

外加日本政府於今年 4 月時決定，要推前中小學生一人一台電子學習裝置的「Giga School」政策，時程從原本的 2023 年度提前到了 2020 年度 (至 2021 年 3 月底)。日本全國的中小學學生人數約 950 萬人，與日本國內 2019 年的電腦出貨數量 (約 973 萬台) 相當，就有從事教育用電腦的貿易商表示「出貨有可能推遲到 2021 年度。」

此外，電視機的銷售表現也同樣暢旺。由於疫情關係，人們待在家裡的時間拉長，使用大畫面的電視機來觀看影音串流的需求大增。根據英國 Omdia 說法，全球第三季的電視機銷售台數年增 15% 至 6287 萬台。

結果也造成了面板供應量不足，電腦、電視機製造商的面板零件取得價格也隨之攀升。在 11 月的大宗交易價格方面，筆電用 HD 解析度的 15.6 吋面板價格月增約 10%(3 美元)、每張面板的價格大約落在 32 美元前後，較疫情前上揚約 2 成。電視機用的 55 吋面板也較前月上揚 8% 至 168 美元前後，較今年春天的最低價上揚約 6 成。

而面板供應也跟不上需求。近年來，京東方 (BOE) 等中國廠商強化生產設備進行增產，而南韓 LGD 則是強化 OLED 面板生產，部分大廠從原本的 LCD 面板生產展開轉型。當前在 LCD 方面的投資，也大致告一段落。

而在突如其來的疫情影響下，電腦與電視機變得熱銷，LCD 面板的需求量大增。LGD 原本在 1 月宣布，今年內要停止南韓國內的電視機用 LCD 面板生產，卻也因為市場轉趨熱絡的關係而決定延長。鴻海 (2317-TW) 旗下的群創光電 (3481-TW)11 月營收年增 21%，同業的友達光電 (2409-TW) 也出現 22% 的增收。

美國 DSCC 的亞洲代表田村喜男指出「由於外出自肅及管制緣故，人們的金錢花費仍然用在家電上。預估直到 2021 年的前半，電視機與電腦的需求也仍然走強。」當前電腦、電視機帶動消費，面板生產若跟不上需求，也可能拖累全球經濟的復甦步調，還有全新生活樣式的進展也將受到影響。

田村喜男也說道：「面板價格上揚的部分，還沒有轉嫁到產品的末端價格上頭。」存在著這類問題。而當前在日本國內的家電賣場，LCD 電視機的售價也有下滑傾向，2021 年之後所推出的新款電視機價格走向，視情況也有可能降低消費者的購買慾望。