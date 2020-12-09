面板價漲 外資重申買進友達 目標價上修至18.5元

受惠北美電視銷售狀況優於預期，激勵大尺寸面板價格維持漲勢，美系外資今 (9) 日出具報告指出，受惠報價上漲、需求強勁帶動下，友達 (2409-TW) 第 4 季獲利可望翻倍，明年奧運備貨商機可期，重申買入評級，目標價上修至 18.5 元。

友達今股價在利多消息激勵下，午盤前持續走高，大漲逾半根停板，也激勵群創 (3481-TW) 同步走高，漲幅超過 6%，彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW) 也漲逾 2%。

美系外資引述市調機構 WitsView 數據，受惠北美電視庫存回補需求，12 月第一周大尺寸面板價格仍上漲 1-2%，預估今年第 4 季漲幅將達 10-20%。

隨著面板報價上揚，美系外資預期友達第 4 季毛利率將攀上 15%、季增 4.4%，主因是面板報價持續上揚、新台幣對日圓強勁，但美元弱勢也將影響部分毛利，但仍看好友達第 4 季獲利可望較第 3 季翻倍，達近 57 億元。

展望明年，美系外資預期，1 月面板價仍將保持上漲，2 月起則受東京奧運前電視促銷動能，價格可望維持穩健，短期需求也維持強勁，受惠感恩節促銷活動帶動，11 月北美電視銷售量成長 3-4 成，因此電視庫存水準偏低。

美系外資進一步指出，近期印度政府延長學校關閉時間，預期將有新一輪教育 Chromebook、筆電需求，而韓國面板廠退出 LCD 供應後，整體市場供需維持健康水準，因此對友達重申買進評等，目標價則從 14.1 元上修至 18.5 元。