軟銀集團最快在21日 於美國申請SPAC股票上市

日本軟銀集團 (SoftBank Group，SBG)(9984-JP) 的「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)，最快在 21 日就會於美國股市申請上市。

根據《日本經濟新聞》週一 (21 日) 報導，負責軟銀集團旗下願景基金 (SoftBank Vision Fund，SVF) 營運業務的「SoftBank Investment Advisers」，也同樣會負責該特殊目的收購公司的營運。

預估軟銀集團的特殊目的收購公司，將可調度到數億美元資金。目前還未能得知該公司將收購哪家企業，但是一般認為應該不會是該集團的現有投資對象。

所謂的特殊目的收購公司 (SPAC)，是一種沒有特定業務的空殼公司，會以公開募股 (IPO) 形式上市，上市費用由投資人承擔。公司的唯一目的是去收購有前景的未上市公司，讓被收購的公司能迅速上市。

這個作法的好處在於，可大幅縮短公司上市的時間，並減少相關的繁雜手續。因此有愈來愈多的未上市企業，希望能被 SPAC 收購。

由於 SPAC 在上市的時候，還不知道會收購哪家公司，也因而有「空白支票公司」(blank check company) 之稱。

軟銀集團面對潛在的投資對象，以 SPAC 所提供的「最快上市途徑」來作為談判籌碼，於出資比例等方面也有相當高的機會可獲得較佳條件。打算活用 SPAC 方式，來擴展該集團旗下投資公司的投資手段。