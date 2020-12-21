馬斯克在推特詢問 資產「大筆交易」轉換成比特幣的可能性

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週日 (20 日) 在推特 (Twitter) 上問道，是否有可能把特斯拉資產負債表上的「大筆交易」轉換成最具代表性的加密貨幣、比特幣 (Bitcoin)。

馬斯克與美國商業軟體公司微策略 (MicroStrategy)(MSTR-US) 執行長、也是知名的加密貨幣推動者 Michael Saylor 在推特上進行了一連串對話。

Michael Saylor 在他的回文內容鼓吹馬斯克「如果想給股東們帶來 1000 億美元的好處，可以試著將特斯拉的資產負債表從美元轉換到比特幣。」並接著在推文上提到「標普 500 的其他公司也會跟隨你的腳步，到時候的利益大概會翻漲到 1 兆美元。」

馬斯克接著向 Michael Saylor 問道「金額如此龐大的交易真的可行嗎?」Michael Saylor 也直接了當的回覆馬斯克「是的。我在這幾個月已經購買了超過 13 億美元的比特幣。在線下，很樂意與你分享我的戰略。」

《路透社》試著向當事人求證，但是未能取得馬斯克與 Michael Saylor 的評論。

特斯拉股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Michael Saylor 曾經向路透社表示「由於遭遇到前所未見的貨幣寬鬆，全部公司的執行長們，都在如何保障及提高股東好處的這類問題上，遭遇到了問題。」也提到「比特幣是最佳的解決方案。」